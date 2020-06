La Baule : réouverture des établissements Barrière

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la française.

Le groupe Barrière c'est aujourd’hui : 33 casinos, un club de jeux, 18 hôtels (pour la majorité des 5 étoiles et un palace à Courchevel) et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné dans neuf autres destinations) et propose près de 3 500 spectacles et animations par an.

Le chiffre d’affaire des deux groupes s’élève à 1,24 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.

Fin de la période de confinement et réouvertures.

Les établissements Barrière rouvrent les uns après les autres. C''est le cas depuis début juin des hôtels et établissements Barrière de la Baule.

Laurent Garrido, directeur général de l'Hôtel Barrière L'Hermitage et coordinateur du pôle hôtelier du Resort Barrière La Baule était l'invité d'Hervé Marchioni ce mardi 9 juin dans France Bleu Loire Océan matin. Les prestations haut de gamme sont proposées avec le respect des gestes barrières :

Barrière la Baule, le respect des gestes barrières Copier

Même chose du coté de la restauration avec la distanciation et une digitalisation renforcée (paiements sans contact).

Autres mesures de sécurité. Copier

Le Golf International Barrière La Baule et le Tennis Country Club Barrière sont ouverts depuis le 11 mai.

Le Casino Barrière La Baule a rouvert depuis le mardi 2 juin, le restaurant Le Ponton depuis le vendredi 5 juin.

L’Hôtel le Castel Marie-Louise a également rouvert depuis vendredi 5 juin.

Réouverture de l’Hôtel Barrière L’Hermitage et du restaurant l’Eden Beach à partir du vendredi 12 juin et réouverture de l’Hôtel Barrière Le Royal à partir du vendredi 3 juillet.

Toute les infos sur : https://www.hotelsbarriere.com/fr/la-baule.html

