La Falaise aux Vautours, à Aste-Béon

La Falaise aux Vautours, à été créé en 1974 à l’initiative des associations de protection de la nature, et c'est la Réserve Naturelle de la Vallée d’Ossau. Son objectif prioritaire est de favoriser la reproduction des vautours fauves. Avec un nombre de rapaces multiplié par 10 depuis le début de cette folle épopée, le pari est plus que réussi. A seulement une trentaine de kilomètres de Pau, les falaises de la réserve offrent un observatoire unique pour ceux qui souhaitent découvrir dans leur cadre naturel, les rapaces et la flore pyrénéenne environnante.

Voir les Rapaces :

Comment approcher l’un des 180 couples de vautours fauves, nichés à flanc de montagne sans prendre de risque, ni effaroucher les rapaces ? Franchement c'est impossible. Alors l'association a contourné le problème en installant au plus près des nids, des caméras pivotantes qui retransmettent le quotidien et tous les faits et gestes des vautours. On peut soi-même actionner les caméras à 380° pour une vue globale de la falaise et suivre sur écran géant l’intimité des rapaces, de l’éclosion jusqu’au premier envol, en passant par le nourrissage des oisillons ! Le meilleur moment, c'est l’heure du repas (attention aux âmes sensibles). Vous verrez, comment une carcasse fait le régal de 150 vautours !

L'espace Muséographique :

Il est composé de douze salles réparties sur 400 m², et permet de découvrir le quotidien des rapaces sur un territoire qu'ils partagent avec les hommes et les femmes de la Vallée d'Ossau. Grâce à des présentations innovantes, des bornes, des espaces jeux ou des quizz, ainsi que les images des caméras vous allez vous immerger dans l’univers grandiose des vautours fauves et de la vie en montagne, dans les Pyrénées.

