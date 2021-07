La Forêt Suspendue aux Eaux-Bonnes/Gourette, atteint les sommets !

L'accrobranches est sans doute l'une des activités de l'été qui permet de se rapprocher de plus, de la nature. Ici en Vallée d'Ossau, à deux pas des Eaux-Bonnes, dans un site grandiose, sculpté par les glaciers il y a plusieurs millions d'années. Là, est implantée La Forêt Suspendue, dans une hêtraie centenaire sur le site de la forêt du Gourzy. Le parc d'accrobranches vit en parfaite symbiose avec la forêt qui l’accueille et offre des vues imprenables sur Laruns et la montagne pyrénéenne sur laquelle se nichent les villages d'Aas et des Eaux-Bonnes. Une activité récréative et sportive en pleine nature, à découvrir en famille à l'occasion des vacances !

Les Parcours de la Forêt Suspendue

Parcours Chouette : 2 parcours à 1,50 mètre du sol, pour les pitchouns de 3 à 6 ans

Parcours Sensation : 4 parcours de moyennes hauteur, entre 2 et 5 mètres, à partir de 1,20m

Parcours Vertige : 4 parcours de 4 à 17 mètres de haut, à partir de plus de 1,40m

Parcours de 14 tyroliennes consécutives, avec vue sur tout le village des Eaux Bonnes

Une tyrolienne géante de 100 mètres accessible à partir de 1,20m

La Forêt Suspendue Eaux-Bonnes/Gourette - Crédit : Forêt Suspendue

A savoir :

L’équipe de la Forêt Suspendue s’occupe également des Grandes Tyroliennes de Gourette, 2 tyroliennes géantes de 200 et 180 mètres avec une magnifique vue sur la station de Gourette. Elles sont ouvertes en juillet et août, tous les après midi sur réservation.

Contact :

Adresse : Forêt de Gourzy / 64440 Eaux Bonnes – Gourette

Tél : 06 89 87 26 66

Mail : laforetsuspendue@sfr.fr

