Là-haut, sur la montagne

En quête toujours de leur lieu de vacances pour cet été, Geraldine Mayr et son fils ! Hier, Géraldine, vous envisagiez de partir en randonnée en âne. Et aujourd'hui ?

Et si nous partions là où à son âge je passais mes vacances d’été ? Je n'y ai pas mis les pieds depuis 30 ans. Il faut croire que le confinement me rend nostalgique. C'est là-bas que j'ai gouté pour la première fois à des fraises des bois. Je sais aussi que tous les weekends à cette heure-ci France Bleu y réalise un pic d'audience. On y écoute d'une oreille amicale la petite blondinette devenue grande qui raconte des bêtises dans un micro.

Destination La Haute-Savoie, la gare de Bonneville à quelques kilomètres de Bovere. Est-ce que, comme moi a son âge, il aura mal au cœur dans les lacets qui monte là-haut ?

Mon grand-père au volant de sa BX me disait -et je lui dirai la même chose-, « respire mon chéri, c'est le grand air, faut t'habituer ».

Peut-être que Maxime, le petit fils de Fernande, mon premier amoureux, a aujourd'hui des enfants qui à leur tour joueront avec le mien. Comme moi a son âge, il attendra avec impatience la mi-aout pour la fête du pain ? Ce soir-là, on avait quartier libre. Les grands se retrouvaient autour du four à pain, avec Hubert à l'accordéon, et nous, on aller jouer avec les lapins. Ce lapin qui, à la fin de l'été, finissait dans mon assiette. Le seul mauvais souvenir de mes vacances d’été à la montagne.

C'est à Bovere aussi qu'à 7 ans, j'ai réalisé mon premier exploit sportif, et je vois déjà la tête de mon fils quand je vais lui dire que l'on va monter là-haut. La même tête que moi il y a 30 ans. Là-haut c'est le Môle, 1860 M d'altitude, un panorama à 360 degrés sur la chaîne du Mont Blanc, les Aravis et le lac Léman. On cueillera des mures, tellement bonnes qu’à notre retour en bas il n'y en aura plus. Escale obligatoire aussi aux granges chez Cécile pour manger une glace.

Le fiston goutera aussi au lait des vaches de Marie. Lui qui est abonnée au lait facile à digérer de chez lactel, il fera la même tête que moi il y a 30 ans. Et puis Comme moi a son âge, il hésitera certainement à entrer dans l’étable à cause de l'odeur. Mais c'est là-bas qu'à la fin des vacances il faudra aller le chercher à la dernière minute. Et comme moi, il aura certainement donné un petit nom à chacune d'entre elles.