La mer Méditerranée à 18 degrés : les vacanciers frileux

Ils étaient venus pour profiter de la mer et du soleil. Ils n'ont pour le moment que le soleil. Depuis quelques jours et à cause d'un vent du nord, les vacanciers subissent une mer fraîche à 18° degrés. À la même période l'année dernière et avec la canicule, l'eau était à 25° degrés ! Pour certains, impossible d'y rentrer tandis que d'autres ne ressentent même pas le froid.

Pour ces jeunes amis lyonnais, ils ne doutent de rien : "Mon pote me dit 22° degrés, moi je dis 24°". Et après avoir pris connaissance de la vraie température : "Oh, c'est pas possible, non elle est rafraîchissante, c'est comme ça que j'aime la mer".

Du coté des locaux on est moins surpris : "Chaque année à cette période la mer est plus froide, elle se réchauffe à partir d'août, et devient parfaite en septembre".