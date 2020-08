Nuit des Etoiles 2020 : le programme en Béarn et Bigorre

La 30ème édition de la Nuit des étoiles est organisée ce week-end partout en France.

Pendant 3 nuits (les 7, 8 et 9 août 2020), le ciel réservera de belles surprises à tous les astronomes passionnés ou visiteurs désireux d'en savoir plus sur l'univers qui nous entoure. Organisée chaque année lors du premier week-end du mois d'août, l’Association Française d’Astronomie organise des événements partout en France, dans des lieux propices à l'observation du ciel étoilé.

Les sites d'observation en Béarn et Bigorre

Vous avez envie d'en prendre les yeux et d'en savoir plus sur le ciel, les étoiles, les astres et les planètes, plusieurs passionnés et membres d'association vous accueillent sur différents sites de la région :

- à BEAUCENS avec l’Astro Club du Hautacam

- à ESLOURENTIES-DABAN avec l'Association Germéa

- à LOURDES avec l’Astro-club Lourdais

- à NAVARRENX avec l’Association Frêne

Sur place, vous trouverez du matériel, des maquettes, des télescopes, des lunettes optiques et tout ce qu'il vous faut pour observer au mieux le ciel étoilé.

Découvrez ici le site des événements partout en France

Attention : à la différence des autres années et en raison des conditions sanitaires liées à la COVID-19, il est indispensable de réserver avant de se présenter directement sur site et de porter un masque si le public est trop nombreux.

La Nuit des étoiles depuis votre jardin !

Cette année, les conditions météorologiques sont idéales. Inutile de forcément vous déplacer sur site, vous pouvez observer le ciel depuis votre jardin ou dans un parc.

Le plus important est de ne pas avoir trop de pollution lumineuse due à la lumière des villes qui pourraient perturber votre observation. Si possible, trouvez un endroit noir !

Côté équipement, les mieux équipés pourront utiliser leur télescope mais un transat suffit : beaucoup d'observations seront possibles à l’œil nu cette année.

Inutile d'être équipé d'un matériel perfectionné, vous pourrez apprécier le spectacle depuis votre jardin © Getty

Le programme de la nuit

Vers 21H15 : Le spectacle commencera au soleil couché. Vous devriez apercevoir Jupiter (au sud-est) : c'est elle, la grosse planète orange qui ouvrira le show de la soirée.

Vers 22H00 : les anneaux de Saturne devraient être visibles (toujours au sud-est) jusqu’aux alentours de minuit.

Vers 23H30 : c'est au tour de Mars de pointer le bout de son nez (à l’est) et vous pourrez la voir progresser une bonne partie de la nuit.

A 3H00 : pour les plus courageux et les plus patients, vous pourrez apprécier l'apparition de Vénus (au nord-est)

La nuit du 12 au 13 août : vous pourrez observer une "pluie d'étoiles filantes". Tous les ans, chaque été, la Terre traverse un nuage de poussières échappé d’une comète. En se désagrégeant dans l’atmosphère, ces poussières (que l'on appelle des Perséides) illuminent le ciel de nuit et seront visibles à l’œil nu.

Mars, planète reine de 2020, apparaîtra à l’est et progressera toute la nuit, le long de l’horizon © Getty

Au Pic du Midi : la Nuit des étoiles, c'est toute l'année !

Le Pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées) s'élève à 2 877m d'altitude. Il est notamment connu pour la présence de son observatoire astronomique, une étape obligée pour tous les passionnés du monde entier.

Et pour prolonger l'expérience et vivre une sensation unique... En amoureux, en famille ou entre amis, il est possible de passer une nuit au sommet du Pic du Midi : une expérience absolument magique qui vous plonge au cœur des étoiles et qui vous fera sentir infiniment petits !