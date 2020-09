La photo du jour avec l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Le camping interentreprises de Delle situé près de la plage de l'Escalet , un des hauts lieux de la côte tropézienne, restera fermé par décision du préfet du Var interdisant de le rouvrir tant que des aménagements n'auront pas été effectués ...

Or ces travaux sont très coûteux de l'ordre de 2,5 millions d'euros selon le CIE et dors de portée de la structure ...

Début juillet la vente du camping paraissait imminente mais aujourd'hui tout semble au pont mort ...

Le projet de vente se situerait autour des 3,3 millions d'euros alors que le CIE évoque une expertise à 1,685 millions d'euros, ce qui fait dire à Angelo BOTTELLI , ancien délégué syndical CGT Dellois que cette vente serait une belle opportunité ...

Ce bien avait été acquis par le CIE au début des années 70 pour l'équivalent de 183 000 E après un réel bras de fer avec le patronat local .

Selon Angelo BOTELLI , ce camping est la propriété des Dellois et surtout des travailleurs et de leurs familles et il plaide pour que ce camping devienne à part entière la propriété de la communauté de communes du Sud Territoire et que la collectivité en suive l'exploitation pour ses habitants .

Il soutient l'idée d'une donation ou d'une vente à l'euro symbolique ...

Affaire à suivre ...

