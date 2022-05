La Poste édite un timbre collector "Vignobles de Loire"

Les vignobles d’Anjou, de Saumur, de Chinon, de Touraine, de Sancerre et, évidemment, le vignoble Nantais. Au total six vignobles des régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire sont mis à l'honneur dans une sélection de huit timbres autocollants inédits édités par La Poste. Chaque vignoble est illustré par un timbre, hormis le vignoble d’Anjou qui en dénombre trois.

Au total, six vignobles des régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire sont représentés - Visuel fourni par La Poste

La série, limitée à 10 000 exemplaires, est disponible à partir du 1er juin au prix de 13 euros TTC dans les principaux bureaux de poste, les agences postales et les points relais La Poste de la région Pays de la Loire.

Le collector est également disponible auprès des facteurs sur demande. Les huit timbres autocollants disposent d’une validité permanente au tarif de la lettre verte pour les envois à destination de la France.