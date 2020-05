La tendance vacances de l'été 2020 : La location de vans aménagés à Nice et partout en PACA

Le van aménagé, une solution pour des vacances de proximité dans les Alpes-Maritimes

Un société des Bouches-Du-Rhône "Free Drive" propose la location de véhicules aménagés et pleins d'avantages en cette période de Coronavirus. Le fourgon aménagé vous fait redécouvrir votre région avec un sentiment de liberté et d'aventure. Pas besoin de réserver un hébergement à l'avance (tant mieux pour l'instant la majorité des hôtels et des campings sont fermés) et en étant un peu débrouillard (et respectueux des lieux), vous pourrez bivouaquer facilement dans la nature, ou sur un parking isolé (mais la majorité des communes des Alpes-Maritimes disposent d'aires spéciales pour les véhicules de voyages).

Le van c'est comme une voiture, mêmes règles de circulation, simple à conduire.

La fameuse distanciation sociale est assurée, car vous serez comme à la maison, en famille mais ailleurs avec la possibilité de changer d'environnement et quelques soit les règles du déconfinement en vigueur vous pourrez passer de bonnes vacances.

Lugdivine Garnier de Boisgrollier de Ruolz, dirige Free-Drive explique sur France Bleu Azur à Nicolas Mérou le fonctionnement et les modalités (prix, livraison du véhicule à Nice, réglementation) de la location des vans aménagés :