Laàs, la vie de château !

Depuis 2014, Laàs n’est pas juste le village du Château des énigmes mais bel et bien une principauté, rien que ça !

La Principauté de Laàs

Quand on arrive à Laàs, il faut être bien sage quand on passe la douane, parce qu’entrer dans un village d’une telle envergure, ça se mérite ! Faites les yeux doux au douanier, roulez au pas, et observez le centre du monde. Car oui, c’est comme ça que se proclame cette principauté qui n’a absolument rien à envier à Monaco. Vous pouvez même déambuler sur Laàs Vegas Boulevard et admirer son chemin des étoiles … une idée incroyablement farfelue et malicieuse pour mettre un coup de projecteur sur ce petit village hors du commun.

Le Château des énigmes, on ne s’en Laàs pas !

Il semble évident qu’un arrêt au Château de la Pincipauté de Laàs s’impose avec au programme, un parcours-jeux adoré des petits et des grands, deux escape games, un musée et une douce nuit perchée dans les arbres.

Elise Darritchon, chargée de communication du Château des énigmes, nous en parle si bien :

Une partie de l'équipe du Château de Laàs © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs :

Où manger dans le coin ? La Taverne de St Jacques (et faire un tour aux toilettes)

Où dormir dans le coin ? Camping Beau Rivage

Que faire ? Se baigner dans le Gave, se perdre dans le parc du château des énigmes, observer les remparts de Navarrenx.