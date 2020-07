Labastide d’Armagnac, un village hors du temps

Ouvrir les yeux, regardez autour de soi et rester totalement bouche bée. C’est la première réaction quand on arrive dans ce village exceptionnel - totalement hors du temps.

Un endroit à couper le souffle

C’est de ces moments où vous aimeriez que vos photos soient aussi belles que ce que vous avez devant les yeux. Quand on entre à Labastide d’Armagnac, à la place Royale, on découvre un véritable décor de cinéma : tout semble parfaitement à sa place dans une harmonie des plus totales. On a juste envie de prendre un vélo et de partir faire une balade aux alentours ; se poser dans l’un des restaurants délicieusement authentiques ; ou encore déguster un verre de floc de Gascogne frais.

Le floc, cet élixir traditionnel

Peut-on faire un tour à Labastide d’Armagnac sans goûter au floc et eaux de vie locales ? La réponse est non bien sûr ! Ce serait comme aller à Paris sans apercevoir la Tour Eiffel ! Le Domaine de Paguy, entreprise familiale menée par Myriam Darzacq, ressemble tout simplement à un petit paradis terrestre : chambres d’hôte, piscine, gîte … et vignoble !

Myriam Darzacq - Domaine de Paguy