Labenne, entre nature et océan

Toutes les générations se retrouvent à Labenne pour la saison estivale afin de profiter de toutes ses activités incontournables … et insolites !

Labenne est un lieu de rendez-vous pour les familles dans une ambiance un peu plus intimiste que ses célèbres voisines Capbreton et Hossegor. Proche de la côte basque, elle est entourée de merveilleux sites incontournables tels que la Réserve Naturelle du Marais d’Orx, le Zoo de Labenne ou tout simplement sa plage aimée des surfeurs et bodyboardeurs. Ses pistes cyclables à n’en plus finir permettent des jolies balades mais aussi, de tester des activités plus étonnantes !

Devenir le roi/ la reine de la glisse … électrique !

Pour les fans de retour vers le Futur, c’est l’occasion de réaliser un rêve : se déplacer sur un skate qui avance tout seul (ou presque). Armé d’une petite manette, il suffit d’appuyer sur une gâchette pour faire avancer la planche tout-terrain et c’est parti pour une incroyable sensation de liberté ! IZi Rider propose toute l’année des balades originales - à la fois découverte de la nature et de nouvelles sensations - et semble être une activité insolite et maintenant incontournable lors d’un séjour à Labenne !

Jonas L’Hénoret, Izi Rider Copier