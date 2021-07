Lacq Aventure, le Parc Accrobranche original du Bois de Lacq

Avec le parcours le plus impressionnant de Nouvelle-Aquitaine, ses tyroliennes géantes, le vélo dans les arbres, et le parcours pour les tout-petits, Lacq Aventure, est vraiment le Parc Accrobranche à découvrir cet été !

Implanté dans une chênaie de plus de 6 hectares, Lacq Aventure, vous propose d'explorer pas moins de 10 parcours qui grimpent jusqu'aux cimes du bois de Lacq. Au total, vous attendent plus de 115 ateliers différents, adaptés pour les plus petits à partir de 3 ans (parcours au sol) jusqu’au plus téméraires en haut des arbres (parcours rouge et/ou noir). Tout cela dans la plus grande sécurité, grâce à la ligne de vie continue installée dans le parc.

Les parcours

6 tyroliennes dont une géante de 200 m à 12 m de haut

Vélo et surf dans les arbres

Un parcours réservé aux tout-petits

Des parcours Kid 1 et 2 pour les 6-9 ans et les 10-13 ans

Filets, lianes

Des parcours Blanc, Rouge (dès 14 ans) et Noir (le plus impressionnant de Nouvelle-Aquitaine)

Un mini-golf pour ceux qui aiment garder les pieds sur terre

Et les arbres ?

Leur santé est prise en compte au plus haut point. Tous les ans, un contrôleur phytosanitaire inspecte les arbres afin d’évaluer leur forme du moment. Pour cette expertise, Lacq aventure, s'adjuge les services de l’ONF (Office National des Forêts), car c’est acteur connu du grand public et parfaitement compétent. D'autant que la norme sur les arbres a évoluée. Aujourd’hui avec les arbres utilisés sur les parcours, sont aussi contrôlés les arbres alentours susceptibles de tomber sur les câbles, ainsi que toutes les branches mortes. Le Parc est composé des essences suivantes :

Chêne rouge

Chêne pubescent

Châtaignier

Contact :

Mon été 100% local :

A écouter tous les matins partir de 8H40 sur France Bleu Béarn Bigorre.