Laruns, pour des vacances sportives au pied des Pyrénées !

Des vacances sportives à Laruns

Que vous soyez un amateur de randonnées, un passionné de trail, un amoureux de la nature ou un grand cycliste, Laruns est la destination idéale pour vous ! On y fait de la tyrolienne dans les Gorges de Hourat ; on culmine les sommets avec le train le plus haut d’Europe - le petit train d’Artouste ; on déguste du bon fromage de brebis ; et on marche sur les plus beaux chemins du coin en contemplant le paysage … C’est l’endroit idéal pour prendre un bon bol d’air, recharger les batteries et se vider l’esprit !

Des séjours insolites … avec des ânes !

Il est possible de se mettre dans la peau d’un vrai berger et de se balader en montagne avec un âne qui vous aidera à atteindre vos points de chute. Pierre et David seront vos guides pour ces séjours insolites - non seulement pour vous faire visiter les plus beaux endroits de la Vallée d’Ossau, mais aussi en vous racontant les jolies histoires du coin.

Pierre Vidal, accompagnateur en montagne et conteur :

