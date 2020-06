Le camping car a le vent en poupe

À en croire les chiffres, le marché du Camping-Car est très porteur puisque les immatriculations en France ne cessaient de progresser ces dernières années avant d'être interrompues momentanément par la crise du Covid-19. En plus de cette tendance, aujourd’hui au vu de l’incertitude qui continue de peser légèrement sur la possibilité de "verrouiller " ses prochaines vacances d’été, le camping-car cumule les avantages. Rouler en Van aménagé ou camping car c’est un esprit de liberté qui peut séduire de nombreux amoureux de la nature. Pour parler Camping-Car , Isabelle Wagner a invité Patrick Sanz de Loisireo : 1er réseau de Camping-Cars du Grand Sud

Camping-Car, achat neuf ou occasion?

L'achat d'un Camping-Car neuf ou d'occasion est bien sûr lié aux moyens que l'on peut y mettre. Patrick Sanz nous éclaire sur le sujet au micro France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner.

Le marché du Camping-Car Copier

" Il se vend environ 25.000 Camping-Cars neufs chaque année" Patrick Sanz de Bordeaux

Camping-Car by night © Getty - Peter Tsai Photography/contributeur

Et si on tentait la location?

La location de camping-car est synonyme de liberté pour explorer vos destinations de vacances ! Et en même temps si vous n'êtes pas certain de pouvoir partir les dix prochaines années sur les routes d'Europe et d'ailleurs, la location est un bonne façon de tester ce moyen de transport et d'hébergement.

La location de Camping-Car Copier

"Il faut d'abord s'assurer que la société à laquelle on s'adresse est une société sérieuse, et quelle vous couvre bien en matière d'assurance" Patrick Sanz de la société Loisiréo

Camping-Car en famille © Getty - Sanjosti/media News Group/ The Denver Post Via Gettyimages /Contributeur

Quand une Camping-cariste témoigne

Vivianne habite Naujac-sur-Mer, mais pour être tout à fait précis il faudrait dire que Vivianne habite Naujac-sur-Mer la moitié de l'année, le reste du temps elle le passe dans son Camping-Car, sur les routes, chez nos voisins espagnols ou portugais.

Vivianne de Naujac-sur-Mer Copier

La liberté en Camping-Car © Getty - Helen h Richardson/contributeur

Bonnes futures vacances!