Le Château de Crouseilles, un vignoble sur les Pyrénées

Situé en plein cœur des AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, le village de Crouseilles est connu pour son prestigieux Château et sa Cave Viticole. Laquelle fût créée en 1950 par des vignerons pionniers imprégnés de valeurs fortes, et qui, fiers de leurs traditions, ont dompté au fil du temps des terroirs spécifiques dessinés par le Massif des Pyrénées, pour donner naissance à des vins de caractère.

L'histoire :

Fin du 19ème et début 20ème, crise du phylloxéra et guerres mondiales ont très sensiblement freiné l’essor du vignoble, dans le Madiranais. Mais une poignée de vignerons veut y croire et se bat pour lutter contre la tendance de l’époque, qui pousse à la monoculture du maïs. Leur credo : produire des vins de qualité. Ils n'en démordront pas. Le temps leur donne raison et en 1948 leur persévérance, tout autant que l'énorme travail accompli, contribuent au classement des deux appellations en Appellations d’Origine Contrôlées, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

Visiter, découvrir, déguster :

Venir à Crouseilles c'est s'imprégner d'une philosophie. Celle des Caves de Crouseilles. C'est découvrir les hommes et femmes qui façonnent chaque jour ce vignoble unique, et ceux qui travaillent à l'élaboration de ses Grands Vins. Ainsi, vous apprécierez l'univers des 130 vignerons impliqués dans le partage de leur savoir-faire et la fierté de leur terroir. Tout cela dans un cadre d'exception, un univers authentique, pour une visite intimiste.

Le Château et les Caves de Crouseilles cet été :

Vos moments forts de l'été :

La Cave de Crouseilles - Crédit : Cave de Crouseilles

Mon été 100% local :

