Le Château de Momas et son Jardin Remarquable

C'est en 1983 que Madame Teillard achète le Château de Momas. C'est une véritable ruine. Aujourd'hui entièrement restauré, il propose aux visiteurs un jardin botanique classé "Jardin Remarquable" par le Ministère de la Culture. C'est au goût prononcé pour les voyages et à la passion de Madame Teillard pour les plantes, que l'on doit ce patrimoine unique. Bâti au Xème siècle sur une motte féodale, le Château de Momas a été remanié à partir du XIVème siècle. Entouré de jardins, il est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Dessiné sur la base de documents datant de 1353, retrouvés dans le Château, le parc et son jardin d’agrément est composé de fleurs blanches, d'un potager, d'un verger, d'un jardin de curé avec son puits de 600 ans, ainsi que d’une serre exotique. Le prix des visites est consacré au fonctionnement de l’association et du jardin.

A découvrir dans les Jardins du Château :

Jardin botanique

Jardin potager

Sculpture

Fontaine

Arbustes

Plantes vivaces

Dans ce Jardin Remarquable, vous attendent pas moins de 1200 plantes exceptionnelles ou rares comme le pin de Wollemi et le Lespedeza blanc, et d’autres, très locales, comme les pommiers Pay Bou et Sang de Bœuf. De plus, grâce à un partenariat entre les jardins potagers du Roi de Versailles et le potager de Momas, un jardin potager semblable à ceux du Moyen-Age a été créé, afin de mettre en avant des cultures oubliées ou disparues telles que celles la tomate bleu nuit ou de l’artichaut violet.

Contact :

Adresse : Château de Momas, 64230 Momas

Téléphone : 05 59 77 14 71​

Mail : chateaudemomas@gmail.com

Mon été 100% local :

A écouter tous les matins partir de 8H40 sur France Bleu Béarn Bigorre.