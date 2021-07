Le Domaine des collines à Chavannes, une histoire de vie

Nous faisons cet été la tournée des vignobles, chais et caves de la région avec un parti pris des petits domaines … celui du jour ne fait que 8 hectares en Drôme des collines et le breuvage est vinifié par Christine Pochon à Chavannes

Le vin est un monde. Un monde de passion et de jolies rencontres sur les routes de Drôme et d’Ardèche

Un morceau de vie de Christine Pochon en Drôme des collines à Chavannes

Le Domaine des collines © Radio France - Philippe Costa

Et il n’est pas vain de tenter de nouvelles expériences en s’éloignant pour une fois des têtes d’affiche … entre Tain l’Hermitage et Saint Donat sur Herbasse, 8 Ha de vignes conduites en Agriculture Biologique par Christine Pochon … et c’est une histoire de vie

Les outils d'hier © Radio France - Philippe Costa

La conversion vers le bio a débuté en 2010 pour le Domaine des collines et les vins sont certifiés bio depuis 2013

A ne pas manquer: le mardi 27 juillet à 20h, spectacle, dégustation et foodtruck au domaine des collines avec un spectacle d'humour musical

