Le France Bleu Tour Landes Pyrénées, tout l'été près de chez vous

Durant tout l'été 2020, France Bleu part à votre rencontre en camping-car. Anaïs Berthon sillonne ainsi le Pays Basque, les Landes, le Béarn et La Bigorre pour vous faire découvrir les communes des Landes et des Pyrénées et leurs activités estivales. En vacances d'Hendaye au Pic du Midi, de Gourette à Biscarosse, c'est un été dans les Pyrénées et les Landes que vous propose France Bleu avec des émissions en direct du lundi au vendredi de 16h à 19h sur France Bleu Béarn, France Bleu Gascogne et France Bleu Pays Basque.

45 étapes et près de 4500 kilomètres pour ce France Bleu Tour Landes Pyrénées en partenariat avec Ypocamp.