Le lac de Moncontour, dans la Vienne, devrait rouvrir fin juin

Pour les amateurs de baignade dans le nord-ouest de la Vienne ou de téléski, le lac de Moncontour devrait rouvrir cet été, à la fin du mois de juin. Pour l'instant, cette nouvelle est à mettre au conditionnel car il est encore à sec. Il a été vidé au début du printemps pour faire enlever la vase qui tapissait le fond du lac. 31.000 m³ ont été sortis, soit une couche d'environ 70 cm, de ce lac qui s'étend sur pas moins de 10 hectares. L'État a validé les opérations de remplissage mais en posant une réserve contraignante. La commune ne peut pas totalement ouvrir les quatre prises d'eau qui permettent de puiser dans la Dive du nord.

La sécheresse retarde l'ouverture

Les niveaux de la Dive du nord sont inquiétants d'après les services de la préfecture. "Ils sont très bas et il y a un risque d'assécher cette rivière, d'avoir un faible écoulement. On est déjà sur des mesures et des restrictions d'alerte dans ce bassin. Cette année on n'a quasiment pas eu de recharge de nappes. On n'a pas vu ça depuis 2019 ou 2017", indique Catherine Aupert, cheffe du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires (DDT).

On veut éviter d'aggraver la situation sur ce cours d'eau - Catherine Aupert, cheffe du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires.

Les services de l'État ne veulent donc pas risquer de mettre en péril la Dive du nord pour accélérer l'ouverture du lac de Moncontour. "On veut éviter d'aggraver la situation sur ce cours d'eau. Il y a risque de conflit d'usage avec les autres usages potentiels du bassin, notamment ceux liés à l'agriculture", précise-t-elle.

Ne pas revivre les fermetures des deux derniers étés

Si tout se passe bien, le lac de Moncontour pourra donc ouvrir dans 2 mois d'après le maire, Edouard Renaud. Mais peu importe, il faut qu'il ouvre, selon lui : "Nous on veut juste ouvrir cette année. Ça fait quand même deux années consécutives qu'on ne peut pas fonctionner correctement. En 2020, c'était la Covid et l'an dernier, les cyanobactéries." La commune a financé les opérations de curage du lac, à hauteur de 213.000 euros, mais délègue l'exploitation commerciale du site. Pour autant, si le maire comprend la décision de la préfecture, il se dit préoccupé par leur santé financière.