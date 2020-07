Le Lampion Futé depuis Chéu - Saint Florentin

Tout au long de cet été, le Lampion Futé se balade partout dans l'Yonne pour vous faire découvrir les recoins de notre beau département. Et ce 14 juillet, il prend de la hauteur !

Nous sommes ce mardi à Chéu, précisément à l'aérodrome de Saint Florentin où Eugène est à la rencontre de Patrice. Tout cet été, avec CoolTandem, il fait sauter les plus courageux... en parachute. C'est à plus de 4 000 mètres d'altitude que s'élancent les badauds de passage et les passionnés de sensations fortes.

Si ça vous fait peur, c'est normal, mais pas de panique ! Patrice est un professionnel expérimenté, il ne tombe jamais à plus de 50 mètres de la cible !