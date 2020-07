Le Lampion Futé depuis Saint-Fargeau

Tout au long de cet été, le Lampion Futé se balade partout dans l'Yonne pour vous faire découvrir les recoins de notre beau département. Ce lundi, direction Saint-Fargeau et son château.

Sur sa route, notre Lampion Futé a trouvé quelques badauds à la sortie du château de Saint Fargeau. On retrouve Fanny et Elise, au micro d'Eugène. Elles sortent du château, une visite sous la forme d'une grande première, avant de se rendre à Guédelon. Elles nous racontent ce qu'elles y ont découvert, et elles sont même ressorti avec un arc !