Le Lampion Futé depuis Seignelay

Non loin de la mairie et de la Halle de Seignelay se trouve le 24 de la rue Gatelot. Pourquoi cette adresse est importante ? C'est là que se déroule un spectacle, ce samedi, signé de la Compagnie de la Valise Agitée. Une résidences d'artistes circassiens, qui mettent le cabaret à l'honneur. Eugène est à la rencontre de Nelly et David, qui organisent ce cabaret, du clown-théâtre. 06 95 32 91 77 pour réserver vos places pour ce spectacle unique en son genre !

Le Lampion Futé à Seignelay