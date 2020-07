Le Lampion Futé depuis Venouse

Notre Lampion Futé est en compagnie de Patrick Henry, qui gère la Grange de Beauvais. Un endroit d'où on a une vue imprenable sur l'abbaye de Pontigny. On y fait du potager, du vin, et on y restaure cette grange, en respectant les méthodes et les outils de l'époque.

Le Lampion Futé à Venouse Copier