Le long d'un rail à même le sol, on a testé la luge quatre saisons aux Estables en Haute-Loire

Faire de la luge l'hiver peut être parfois bien compliqué en altitudes moyennes à cause du manque de neige. C'est pour ça luge quatre saisons a été inventée. On peut en faire toute l'année. Les Estables possède une telle structure encore peu fréquente dans la région.

La luge quatre saisons c'est quoi?

Avec la luge quatre saisons, plus besoin de neige. On peut en faire l'hiver comme l'été. Mais comment ça marche? On ne glisse plus à même le sol mais le long d'un rail.

Le principe ressemble à celui d'un manège qu'on peut voir dans les parcs d'attraction avec des montées, des descentes, des virages, des sensations. En revanche, on est loin du "grand huit". D'ailleurs ce n'est pas ça qui est recherché. Le but est de proposer un loisir accessible à tous.

Faire de la luge quatre saisons, ça consiste à quoi?

Accueillis par l'équipe de Lugik-Park, vous montez dans une luge et on vous explique comment elle fonctionne, c'est à dire comme une luge normale. Vous levez les freins, vous ralentissez. Vous les baissez, vous accélérez.

Après la vérification de votre ceinture de sécurité, vous partez. Vous êtes tractés le long de du rail pour grimper la première montée. C'est assez lent, ce qui vous permet d'admirer les magnifiques paysages de ce coin de Haute-Loire dans lesquels figurent le fameux Mont Mezenc.

Arrivés en haut de la première montée, un virage à droite et c'est parti. Les sensations ne sont pas violentes et c'est pour ça que c'est accessible au plus grand nombre. Après une première descente, vous remontez. Et ensuite la deuxième descente qui vous emmène à l'arrivée. N'oubliez pas de sourire à deux virages de l'arrivée vous serez photographiés.

À l'arrivée, vous pouvez voir à quelle vitesse vous êtes descendus. Pour nous ce fut 40 km/h, le record étant à 43... pas mal.

Infos pratiques

Lugik Park est ouvert tous les jours. La luge (jusqu'à deux places) coûte 6 euros avec laquelle vous faites un seul passage. Il y a ensuite des formules à plusieurs passages que vous pouvez réaliser sur plusieurs jours.

Un loisir bien sympathique à tester après, pourquoi pas, une balade sur les nombreux sentiers de randonnée dans le secteur des Estables.