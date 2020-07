Le long du Val de Saône

Sur ce nouvel itinéraire entre Auxonne et Verdun-sur-le-Doubs, Charlotte, GPS Sylvie et Anthony, vont croiser les premiers cahiers d'école de Bonaparte et étang transformé en village.

Auxonne / Aussonne ?

C'est un grand débat la plupart des habitants disent AuXonne, mais d'autres tiennent aux S en raison des vieilles écritures où les moines copistes remplaçaient deux S successifs par X. Mais la numismate contredirait cette thèse, Auxonne aillant était pendant plus de 200ans une place monétaire importante, les pièces étaient frappées de son nom. Et sur ces pièces Auxonne s'écrit avec un X et non pas avec deux SS contrairement à Auxerre.

Statue de Napoléon Bonaparte © Getty

Ici, on peut visiter le musée Bonaparte dans la tour du château. Bonaparte a séjourné pendant 3 ans à Auxonne de 1788 à 1791, en tant qu’élève de l’école d’artillerie. Vous découvrirez ses objets personnels, des armes de l’époque, des décorations militaires, des gravures ... L’entrée est gratuite.

Pagny-le-Château

Le château de Pagny-le-Château a été détruit. A l'origine, il était en briques rouges mais il n'en reste plus que les dépendances et la chapelle castrale.

Le lac de Chour se situe entre Pagny-le-Château et Franxault. Ce magnifique lac d’une superficie totale a un véritable air de vacances avec ses 58 hectares, une zone de baignade surveillée, un espace pique-nique ombragé, un restaurant et des bateaux pédaliers.

Seurre

L'hôtel Dieu de Seurre est encore dans son jus, ce qui le différencie de celui de Beaune qui a subi quelques modifications depuis sa création. La visite est très intéressante.

L'étang rouge de Seurre est asséché depuis longtemps. Il est en fait un site où des fermes et maisons traditionnelles ont été reconstruites après avoir été démontées là où elles tombaient en ruine. Depuis, elles ont été restaurées et on peut les visiter.

Verdun sur le Doux

La pochouse © Getty

Le Caveau de Verdun sert la fameuse pochouse verdunoise mais aussi des cuisses de grenouilles et du coq au vin.

Itinéraire