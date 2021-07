Le Moulin de Garos, raconte ses meules et son histoire

Garos se situe dans le canton d'Arzacq à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Pau et abrite le magnifique Moulin de GAROS, propriété de Jany et André Rey, qui vous réservent un accueil chaleureux comme au temps des moulins.

D'après les archives départementales, le Moulin de Garos date d'avant 1630. Posé en bordure du Luy de France, une digue d'une trentaine de mètres dévie une partie de l'eau pour alimenter un canal de 300 mètres, qui permet de faire tourner les roues à aubes lors de la mouture. Historiquement, il dépendait du Château de Cabidos. Il fut acheté en 1902 par le bisaïeul de Jany Grandis l'actuelle propriétaire avec son époux André. En 1902, Jean Grandis, dit «Yanin», fonde la dynastie meunière par son mariage avec une jeune fille d'Arzacq. Son fils Jean-Baptiste fut meunier jusqu'en 1950, et le petit fils, Fernand, jusqu'en 1970, année de l'arrêt de l'activité meunière.

Le meunier de Garos a moulu du blé jusqu'en 1966 pour le boulanger. Et Après ?

L'eau du canal à la sortie du Moulin de Garos - Crédit : Moulin de Garos

Meunier de métier lui aussi, à sa retraite, André REY, est contacté par les responsables de l'office de tourisme d'Arzacq. Ils désirent inclure le moulin au circuit touristique du canton. Commence alors une longue restauration au bout de laquelle, Le Moulin de Garos revit comme à ses plus beaux jours. Honorés par la Médaille de Bronze du Tourisme, Jany et André Rey vous accueillent et ouvrent avec vous une formidable fenêtre sur un passé riche de mille choses et savoir-faire.

La Visite :

Durée 1 heure

Historique du moulin, explication du mécanisme de fonctionnement

Mouture du grain, blutage de la farine

Visite commentée en français, béarnais ou espagnol

Les plus :

Promenade le long du canal qui mène les eaux du Luy de France, de la digue vers le moulin

Pelouse abondamment fleurie et pourvue de bancs à disposition des visiteurs

Jardin japonais, jardin aromatique, massifs de fleurs, fontaine

Visite d'un petit musée d'outillage agricole d'autrefois

Possibilité de pique nique au bord du canal sous les chênes centenaires

Jeux pour les enfants et vente de farine

Contact :

Adresse : Chemin du Moulin 64410 Garos

Téléphone : 05 59 04 53 84

Mail : Moulin de Garos/Contact

Mon été 100% local :

