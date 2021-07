Le Pass 100% illimité à La Pierre Saint-Martin cet été, pour de vraies sensations !

Celui qui n'a jamais vu La Pierre Saint-Martin en été, ne peut pas l'imaginer. Des pistes immaculées de l'hiver aux pentes vert prairie de l'été, du sommet éternel de l'Anie, blanc de son manteau calcaire, aux sentiers de l'Arlas qui dessinent vers l'Océan, on ne peut pas imaginer, en un seul espace une telle palette de paysages ! Laquelle, fière de ses différences, offre les Pyrénées à 360° !

Alors pas étonnant qu'on s'y presse aussi l'été. Pour y dévaler pentes et sommets à VTT, Trottinettes et Fatbikes électriques, ou pour y découvrir la nature, la faune et la flore. Tout cela avec le télésiège de l'Arlas, qui transporte l'estivant à 2000 mètres d'altitude, sans oublier de le redescendre le cas échéant. Ce qui n'empêche en rien de découvrir le reste du domaine de La Pierre Saint-Martin., grâce au concours de l'Office de Tourisme et des moniteurs impatients de raconter leurs montagnes, tout autant que les hommes et les femmes qui la font vivre. Pour faire court, vous devriez rencontrer des bergers et déguster du fromage.

Et pour les autres ? Il y a le Big AirBag, le Mini-Golf, le Tubbing (Luge d'été), le Squash, et même du Tir à la carabine ! C'est là, qu'intervient le Pass 100% Illimité, de façon à ce que petits et grands aventuriers trouvent leur bonheur. Bref, cet été, entre amis ou en famille, il y a quelque chose qui vous attend à La Pierre Saint-Martin.

Pass 100% illimité journée ou semaine :

Accès au Tubbing ou luge d'été

Aux Ascensions et descentes sur le télésiège pour piétons, VTT, Trottinettes

Au Jump sur Big AirBag

Au Mini-Golf

Au Squash

Au Tir à la carabine

Aux Réductions chez les partenaires de la Station en vallée