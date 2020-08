Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Asnières-sur-Oise

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Asnières-sur-Oise. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Asnières-sur-Oise. Dans cette ville, il y a un incontournable : l'Abbaye de Royaumont. Plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, elle sert régulièrement de cadre de tournage et depuis deux ans maintenant on peut y passer le weekend et dormir dans ce fabuleux cadre.

Igor Szabason, directeur de la communication, nous explique ce que l'on peut faire, voir et le programme du Festival de Royaumont :

Le patrimoine de l'étape - Sophie La Girafe

Concours de "pouet" à l'antenne ! D'un côté, le "pouet" de Corentine Feltz : celui d'un vélo. De l'autre LE "pouet" préféré des enfants, celui de Sophie La Girafe ! Et pour cause, Sophie La Girafe est né ici, à Asnières-sur-Oise, en 1963, après le voyage aux Etats-Unis d'un certain Mr Delacoste...

Le reste, laissons notre passionné d'histoire, Henri Poirier, vous le raconter. Vous assisterez également à un terrible "concours de pouet" à l'antenne dont personne ne sortira vainqueur, surtout nous oreilles :

Le gastronome de l'étape - Aux Bonnes M'Asnières

Après une leçon de bonne manière bien méritée de la part de Corentine, Quentin nous fait découvrir Lalith et son restaurant Aux Bonnes M'Asnières (vous avez compris le jeu de mot) ? D'origine srilankaise, Lalith n'a pas hésité a infusé sa carte des saveurs de son pays, comme le Thali. On en salive d'avance, écoutez donc :

L'artisan de l'étape - Delphine d'Arrentières

La nacre, c'est ce revêtement intérieur, aux reflets irisés, de certaines coquilles de mollusque, très recherché pour des objectifs décoratifs. En utilisant les mêmes instruments que ceux qu'on utiliseraient pour travailler le bois, Delphine donne vie à des bijoux dans son atelier Effet Met, Effet Terre.

Avec Quentin Lhuissier, Delphine nous présente son travail et son atelier. Immersion garantie :

