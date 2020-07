Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Barbizon

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Barbizon. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Barbizon. Véritable berceau de la peinture pré-impressionniste, la commune a attiré les peintres à la recherche de coin de nature préservés dès 1830. Elle est aujourd'hui le refuge d'un peu plus de 1100 barbizonnais.

L'élu de l'étape - Gerard Taponat, maire de Barbizon

Gerard Taponat, maire de Barbizon, devant l’imposant tableau de Louis Ferdinand Chaigneau © Radio France - Thomas Etcheberry

Nature et peinture, voilà la promesse de la commune. "La peinture en extérieure est venue s'installer ici. [...] On est venu peindre ici des scènes pastorales, des gens à la vie simple" : ici, les peintres vivaient en communauté à la recherche de la lumière et de l'inspiration en dehors des diktats académiques de Paris.

Monsieur le maire, Gérard Taponat, vous présente sa ville au micro de Thomas Etcheberry.

L'élu de l'étape Copier

L'incontournable de l'étape - La découverte en forêt à trottinettes électriques.

Fabien Pottier, guide sur l’héritage des peintres du 19eme siecle, en forêt et à trottinette électrique ! © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà une activité qui cumule les bons points : découverte, sport, culture et nature ! Fabien Pottier vous propose de découvrir Barbizon et ses alentours... en trottinette électrique ! A travers son histoire et ses peintres, c'est une promenade riche en culture et patrimoine qui vous attend.

L'incontournable de l'étape Copier

Le patrimoine de l'étape - Musée Millet, l'atelier originel du peintre

L’atelier originel du peintre Jean François Millet, de la grande rue de Barbizon. © Radio France - Thomas Etcheberry

1849 : épidémie de choléra à Paris ! Le peintre Millet entend parler de la commune de Barbizon et fuit, initialement pour quelques semaine, Paris, le temps que l'épidémie se passe... Il ne repartira au final pas, sous le charme du village que les peintres commençaient à côtoyer régulièrement pour ses paysages.

D'autres anecdotes à découvrir avec notre invitée Hiam Farhat, gérante du musée Millet !

Hiam Farhat, gérante du musée Millet © Radio France - Thomas Etcheberry

Le patrimoine de l'étape Copier

Le gastronome de l'étape - Le Gaulois sur le grill !

Philippe Auguin, étonnant sosie du 1er ministre Jean Castex, mais aussi propriétaire du restaurant « Le Gaulois sur le grill » sur la grande rue de Barbizon. © Radio France - Thomas Etcheberry

Après tant de rencontres et de péripéties, il faut bien se ressourcer ! "Le gaulois sur le grill" repose sur deux concepts : la traçabilité et le circuit-court ! De nom de l'éleveur jusqu'à la nourriture de l'animal avant sa mort, Philippe Auguin connais tout !

Le gastronome de l'étape Copier

Monument aux morts représentés par un gaulois © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan de l'étape - Emiliano Schmidt-Fiori, ébéniste

Emiliano Schmitt Fiori, ébéniste, devant l’hôtel restaurant « La Folie Barbizon ». © Radio France - Thomas Etcheberry

Des tribus Navajo à Barbizon, il n'y a (apparemment) qu'un pas que notre dernier invité du jour a franchi. De ses inspirations à ses bois préférés, Emiliano partage avec Thomas Etcheberry toutes les facettes de son métier.

L'artisan de l'étape Copier

Un petit coucou en plus à Valérie, de Val'et des fromages qui nous areçu ce midi autour d'un joli Rocamadour !

Valérie, gérante de la fromagerie de Barbizon « Val’et des fromages » sur sa superbe terrasse. © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà pour cette étape à Barbizon ! A demain pour de nouvelles rencontres, de nouvelles saveurs et d'autres savoir-faire.

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.