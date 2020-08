Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Conflans-Sainte-Honorine

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Conflans-Sainte-Honorine. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

L'incontournable de l'étape - Musée de la batellerie

"La grosse cloche" comme dirait Quentin © Radio France - Quentin Lhuissier

Bienvenue à Conflans-Sainte-Honorine : capitale de la batellerie ! Qui dit capitale, dit musée qui va avec ! Commençons avec la définition de la batellerie : "Tout ce qui flotte sur les eaux douces, fleuves, rivières, voie navigable construites par l'Homme et les grands fleuves alpins".

Notre fier marin d'eau douce et guide rempli d'humour, Laurent Roblin, Conservateur du Musée de la Batellerie et des voies navigables nous fait le tour du propriétaire et reviens sur le rôle de la grosse cloche :

Laurent Roblin, Conservateur du Musée de la Batellerie et des voies navigables © Radio France - Quentin Lhuissier

Le patrimoine de l'étape - Le Bateau-Musée Triton

Le Triton.25 © Radio France - Quentin Lhuissier

Un petit soucis technique a forcé notre Quentin a faire son direct depuis son téléphone ! Mais qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour arrêter notre reporter de l'intrépide ! C'est Tintin, sans la houpette notre Quentin. Pardon, je m'égare. Nous voilà donc sur le Triton 25 !

Direction 1954 ! Le Triton 25 vient d'être construit et a pour mission de remorquer des bateaux tractés. On y transportait du sable, du charbon, de la ferraille qui venaient alimenter la région parisienne. C'est donc une vraie pièce de l'histoire fluviale que nous présente Guy Matignon :

Guy Matignon © Radio France - Quentin Lhuissier

Le gastronome de l'étape - Le bateau chocolaté

Anne Saint-Prix et le Bateau Chocolaté © Radio France - Quentin Lhuissier

Faisons le point : un bateau restaurant, une bonne humeur communicative, des plats créole... dois-je vous en dire plus, c'est un lieu idéal ce Bateau Chocolaté !

Le palt du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Pour la recette du jour : poulet boucané accompagné de patate douce et de salade... Et rien qu'à entendre Anne Saint-Prix, ça donne déjà faim !

L'artisan de l'étape - Pâtisserie Osmont

Notre artisan du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Après le poulet boucané du Bateau Chocolaté, il fallait bien prendre un dessert à notre Quentin Lhuissier. Et il ne s'est pas adressé à n'importe qui ! Direction la pâtisserie Osmont où nous rencontrons Vincent et son approche du chocolat : "c'est une matière vraiment magique, difficile à contrôler, la plus salissante aussi, la plus exigeante certainement. On peut tout faire avec du chocolat, on peut modeler, on peut sculpter,...".

Son inspiration, sa période préférée de l'année, la dégustation de Quentin, c'est ici :

La spécialité de ntore artisan du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Le bonus de l'étape - Un trompettiste en direct !

Quentin Lhuissier et nos invités d'Embarquement Immédiat © Radio France - Quentin Lhuissier

Et tout l'été nous poursuivons la découverte de notre étape du jour dans Embarquement Immédiat avec aujourd'hui une belle surprise ! Un trompettiste, Nourdine Djahieche, qui va nous rappeler de beaux souvenirs en musique :

