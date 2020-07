Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Étampes

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape à Étampes. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Étampes. A égale distance de Paris et d'Orléans, Étampes est le refuge de plus de 25.000 étampois. La ville a même sa propre variété de potirons rouge vif !

L'élue de l'étape - Marie-Claude Girardeau

La première adjointe © Radio France - Quentin Lhuissier

En l'absence du Maire, c'est sa première adjointe qui nous accueille dans ce qu'on appelait autrefois "la petite Venise", une ville labellisée "Ville d'art et d'histoire", une ville riche en patrimoine qu'énumère l'élue au micro de Quentin Lhuissier.

L'élue de l'étape Copier

L'incontournable de l'étape - Le quartier des Portereaux et sa fortification militaire

La fortification des Portereaux © Radio France - Quentin Lhuissier

"Le grenier à blé de Paris" voilà comment notre invité, Clément Wingler, directeur du patrimoine et de la culture, parle d’Étampes. Et il a raison ! Les traces laissées par l'histoire tendent, en tout cas, à le prouver. De l'utilité des fortifications à la nécessité de canaliser les rivières, notre invité vous explique tout !

Clément Wingler, directeur du patrimoine et de la culture © Radio France - Quentin Lhuissier

L'incontournable de l'étape Copier

L'histoire de l'étape - Le mariage non-consommé de Philippe Auguste et la Tour Guinette

La Tour Guinette © Radio France - Quentin Lhuissier

"Se faire nouer l'aiguillette" : l'image est assez parlante, suffisamment d'ailleurs pour perturber momentanément Quentin Lhuissier, Géraldine Mayr et notre invitée ! Heureusement, ils se sont repris et ont continué le fil de l'Histoire et nous dévoilent le destin de Ingeburge de Danemark, la noueuse d'aiguillette si vous préférez 😉 ! Toutes les explications de notre invitée : Caroline Lambert des archives de la ville d’Étampes.

Le patrimoine de l'étape Copier

La gastronomie de l'étape - L'Auberge de la Tour Saint Martin

Le chef de l'Auberge © Radio France - Quentin Lhuissier

Noël Bailly va (encore) chouchouter notre (chanceux) Quentin Lhuissier... Aujourd'hui notre chef de l'Auberge de la Tour Saint Martin vous propose un aspic de raie et à la demande de Géraldine Mayr : un craquant de framboises en guise de dessert...

Outre les qualités culinaire de notre invité, ce qui nous a intrigué, c'est l'emplacement de son établissement... au pied d'une tour plus que penchée !

La Tour de Pise... ou presque © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronomie de l'étape Copier

L'artisan du jour -

Notre artiste sculpteur du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est avec un beau sourire dans la voix que notre artiste nous accueille dans son atelier. Et quand elle décrit son art... c'est toute une histoire et une vision qu'elle partage : "Ce que je réalise c'est principalement autour de l'être humain [...] Il faut trouver à la fois quelque chose qui évoque l'humain et à la fois un autre monde [...] Il y'a une dimension spirituelle dans beaucoup de sculpture, pas tout. [...] Ca me dépasse un peu, je fais pas absolument exprès, ça vient comme ça !"

Ecouter l'intervention de Geneviève Bayle, notre dernière invitée du jour.

L'artisan du jour Copier

Une des créations de notre invitée © Radio France - Quentin Lhuissier

Voici pour cette étape drôle, belle, insolite... On a hâte d'être à demain.

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.