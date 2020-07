Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Fontainebleau

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Fontainebleau. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Fontainebleau. Commune de le la Seinte-et-Marne regroupant près de 15000 bellifontains (ou fontainebleaudiens), son château et son centre ont régulièrement servis de cadre au tournage de film français.

L'élu de l'étape - Julien Gondard 1er adjoint de la mairie de Fontainebleau

Julien Gondard 1er adjoint de la mairie de Fontainebleau, devant l’hôtel de ville © Radio France - Thomas Etcheberry

"Une ville [...] qui rassemble sur son territoire beaucoup d'histoire, un patrimoine culturel exceptionnel, un patrimoine naturel, avec la forêt, tout aussi exceptionnel" voilà comment l'élu présente sa ville, notre étape du jour : Fontainebleau. Sérénité et tranquillité y attendent les familles en quête de retour à la nature et de déconnexion.

En ces temps sanitaires compliqués, la ville a mis en place plusieurs mesures pour accueillir le public en toute sécurité et favoriser, du mieux possible, la reprise économique des restaurants et bar, notamment.

L'incontournable de l'étape - Détour en forêt

Claude Lagarde, guide forestier, à la Faisanderie, aux portes de la forêt de Fontainebleau © Radio France - Thomas Etcheberry

"On a bien senti que les gens avaient besoin d'espaces naturels" nous dit Claude, le garde-forestier. Mais il n'y a pas que ça à voir dans la forêt de Fontainebleau, il y'a aussi un circuit autour des peintres, ceux qui ont été inspiré par cette forêt et ses alentours (dont Barbizon, notre étape d'hier).

Ecoutez Claude Lagarde vous parler de la forêt et des divers sentiers qui vous sont proposés, un lien entre l'histoire et la nature, l'homme et sa création, le patrimoine et l'actuel...

Le patrimoine de l'étape - Le parc du château et ses légendes

Le jardin du château © Radio France - Thomas Etcheberry

Comment parler de Fontainebleau sans faire un détour du côté du château ? Impossible ! Alors nous y voilà. Plus particulièrement, nous voilà dans le jardin du château. Et ce n'est pas dans les 130 ha de jardin que nous nous sommes perdus, mais plutôt dans les légendes qui entourent le nom de la commune.

Dans les jardins du parc du château © Radio France - Thomas Etcheberry

Laissez-vous emporter dans les récits de notre invité Alexis de Kermel, directeur du développement et de la communication du château de Fontainebleau au micro de Thomas Etcheberry.

Alexis de Kermel, directeur du développement et de la communication du château de Fontainebleau © Radio France - Thomas Etchebery

Le gastronome du jour - La Table du Parc

L'entrée de la cour du restaurant « La table du parc » © Radio France - Thomas Etcheberry

Comme chaque jour, petit détour par un restaurant de la commune ! Bienvenue à La Table du Parc ! Et pour la proposition du jour : une recette de l'invention de notre chef, un tartare de dorade et son sorbet de coquelicots de Nemours... Circuit court, inventivité, visuel... tout est pensé !

La recette du chef : tartare de dorade et son sorbet aux coquelicots de Nemours. © Radio France - Thomas Etcheberry

Présentation alléchante, cadre idyllique, chef accueillant... Il commence à nous énerver gentiment ce Thomas Etcheberry à être si bien accueilli partout où il passe !

Les secrets du chef, c'est par ici :

Christophe Borniche, chef du restaurant « La table du parc » sur la terrasse. © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan du jour - Bastien Borsarello, luthier à Avon

Bastien Borsarello, luthier à Avon © Radio France - Thomas Etcheberry

A quelques pas de Fontainebleau, à Avon, nous retrouvons notre artisan de l'étape Bastien Borsarello, luthier.

Ecoutez son interview avec Thomas Etcheberry. De sa passion à sa formation en parlant par le temps de fabrication d'un violon, vous saurez tout sur son métier !

Voilà pour cette nouvelle étape, à demain, si vous le voulez bien !

