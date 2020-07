Le Tour d'ïle-de-France en 45 étapes : L'Isle-Adam

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com. Neuvième étape : L'Isle-Adam.

Bienvenue à L'Isle-Adam. Située au nord de Val d'Oise et entourée de forêt et de l'Oise, la ville accueille un peu plus de 12.000 habitants en 2017.

L'élue de l'étape - Agnès Tellier, adjointe à la culture et au tourisme

L'élue de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Labellisé dans les "100 plus beaux détours du Guide Michelin", "Balzac disait que L'Isle-Adam c'était son paradis terrestres [...] Le paradis à 30 petits kilomètres de Paris". Parmi les trésors de la ville, la plage, "une vieille dame" qui a célébrer ses 100 printemps en 2010. A découvrir également, le Pavillon Chinois dont on vous parle un peu plus loin.

Avec un Quentin Lhuissier très en forme aujourd'hui, écoutez ça :

L'incontournable de l'étape - La location de vélos

L'incontournable de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Fort de son succès l'année dernière, la location de vélos est de retour à l'office de tourisme de L'Isle-Adam. Les lieux de balade ne manquent pas, les bords d'Oise ou les forêts qui entourent la commune. Plusieurs parcours sont possibles, tous indiqués par l'Office.

Rencontre avec Henri, en job d'été à L'Isle-Adam. Petite réparation, restitution, sanitaire, il fait tout Henri et dans un cadre plus qu'agréable "même si c'est pas pour louer des vélos, y'a toujours des gens pour discuter".

L'incontournable de l'étape - L'Isle-Adam Copier

Le patrimoine de l'étape - Le Pavillon Chinois

L'incontournable de l'étape - L'Isle-Adam © Radio France - Quentin Lhuissier

Surprenant ce bâtiment ! Très coloré, on doit cette fabrique au XVIIIème siècle. L'idée est de pouvoir se reposer, s'évader, se retrouver. "Ça correspond vraiment à l'architecture des pagodes qu'on retrouve dans la Cité Impériale".

Marie Longhi, notre invitée © Radio France - Quentin Lhuissier

Visite du propriétaire avec Marie Longhi, la directrice de l'Office de Tourisme.

Le patrimoine de l'étape - L'Isle-Adam Copier

Le Pavillon Chinois de L'Isle-Adam © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronomie de l'étape - L'Atelier Vagner

La gastronomie de l'étape - L'Isle-Adam © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est le moment où l'on envie tous Quentin Lhuissier... Après s'être pris pour Tarzan un peu plus tôt, le voilà qui s'attable à L'Atelier Vagner qui lui a preparé...

La préparation du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Entre les descriptions de Quentin et la passion de notre invité, Geoffray Vagner, nous avons encore vécu un beau moment ce matin :

Las gastronomie de l'étape - L'Isle-Adam Copier

L'artisan de l'étape - Cyril-John Rousseau, souffleur de verre

L'artisan de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est une chance ce matin pour nous d'avoir rencontré notre invité Cyril-John Rousseau, souffleur de verre. Ils sont peu nombreux (4 voire 5 selon notre invité) en Île-de-France, du coup, notre invité ce sent "unique" dans son atelier de L'Isle-Adam.

L'artisan vous propose même des stages pour venir apprendre, à ses côtés, à souffler le verre.

Les réalisations de notre invité © Radio France - Quentin Lhuissier

L’artisan de l'étape - L'Isle-Adam Copier

A nouveau, ce sont des notes de couleurs qui viennent fermer cette parenthèse enchantée à L'Isle-Adam. Demain, d'autres couleurs et d'autres voix.

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.