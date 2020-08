Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes - La campagne, à Paris !

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

L'élu de l'étape - Antoine Alibert, maire adjoint aux solidarités et au plan climat du XXème arrondissement

Notre élu de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Quentin Lhuissier nous revient ! Après quelques semaines de vacances, il nous revient tout sourire et tout bronzé, fin prêt pour sa première rencontre du jour : Antoine Alibert, maire adjoint dans le XXème. "La campagne à Paris" voit son origine sous le second empire aux fortes origines ouvrières. "La vocation, c'était vraiment de permettre l'accession à la propriété à des ouvriers ou aux classes populaires qui travaillaient dans les usines du XXème arrondissement".

Ecoutez notre invité et découvrez les ambitions de la mairie pour l'arrondissement :

L'incontournable de l'étape - Le Pavillon Ermitage

Le Pavillon Ermitage © Radio France - Quentin Lhuissier

On aurait pu appeler ça "la folie de l'étape", le pavillon Ermitage est sur l'ancien terrain d'un domaine de 80 hectares dont il est désormais le seul témoin. C'est une pièce, comme le rappelle Quentin, du patrimoine français, un petit bout d'histoire dans l'Histoire.

Architecture, jardins, modifications, conseils... Frédérique vous explique tout :

Frédérique Lemaire, guide conférencière © Radio France - Quentin Lhuissier

Le patrimoine de l'étape - Le cimetière du Père Lachaise

Cimetière du Père Lachaise © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est probablement un des lieux les plus emblématiques de Paris, un de ceux que l'on connait de nom, mais qu'on n'a, peut-être, jamais pris le temps de visiter... Et bien, on compte y remédier aujourd'hui... Véritable album photo d'une vie, il y'a tout ceux qui ont pu croiser nos routes à l'école, à la radio ou sur nos écrans...

"Un calme mortel", pour reprendre la blague de notre invité, vous y attends. Et si, au final, le Père Lachaise était un lieu de balade comme un autre ? Notre guide, Thierry, le croit lui en tout cas :

Thierry, notre guide © Radio France - Quentin Lhuissier

Le gastronome de l'étape - Pitch Me

Bienvenue au Pitch Me ! © Radio France - Quentin Lhuissier

"Le Pitch Me avant tout, c'est un lieu d'être-ensemble, d'échanges, de partages. [...] Le partage c'est la base du Pitch Me". Voilà comment Siam et Aïda parlent de ce restaurant, de ce lieu de culture, de lieu d'échange. Et, honnêtement, rien qu'à entendre Siam parler de la carte, ça donne envie :

Exemple de plat du Pitch Me ! © Radio France - Quentin Lhuissier

L'artisan de l'étape - Nathalie Barrus, artiste photographe

Notre artisan du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Dernière étape pour le retour de notre Quentin ! L'occasion pour nous de vous présenter Nathalie Barrus, photographe. Autant vous dire que le cadre de La campagne à Paris est plus que propice à l'expression de son art : "il a cette particularité d'être extrêmement différents avec des quartiers assez chic [...] et d'autres quartiers qui restent populaires".

Et ce qui l'intéresse elle, "c'est l'humain". Nathalie Barrus vous explique son approche de son métier :

Et en prime, une photo de Quentin prise par notre invité :

Quentin Lhuissier par notre photographe du jour - Nathalie Barrus

Voilà pour notre étape de ce Lundi ! A demain ? Nous on y sera !

