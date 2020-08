Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : La Ferté-Sous-Jouarre

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à La ferté-sous-Jouarre. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à La Ferté-sous-Jouarre. Ville de Seine-et-Marne qui compte un peu plus de 9500 fertois à son actif, elle a fait l'objet d'une étape lors du retour de Louis XVI après sa fuite vers Varennes.

L'élu de l'étape - Jean Luc Musart, adjoint à la mairie de la Ferté sous Jouarre

Jean Luc Musart, adjoint à la mairie de la Ferté sous Jouarre sur le parvis de l’hôtel de ville. © Radio France - Thomas Etcheberry

Après avoir pris soin des cordes vocales de Thomas suite à la victoire du PSG, on en vient aux choses sérieuses avec notre élu, qui nous présente sa ville comme "l'ancienne capitale mondiale de la pierre meulière". Il n'a pas tort, la ville en arrosait effectivement toute l'Europe. Ca c'est pour le passé.

Mais pour le présent alors ? Pêche, kayak, promenades... Il y'a pas mal de choses à faire à La Ferté ! L'adjoint au maire nous en dit plus au micro de Thomas Etcheberry :

L'incontournable de l'étape - La Marne et ses activités fluviales

La Marne à La Ferté © Radio France - Thomas Etcheberry

Voici une bonne idée par ces températures caniculaires que nous connaissons au moment où nous écrivons ces lignes : la Marne ! N'hésitant pas à en parler comme "le joyau de La Ferté-sous-Jouarre", Eddy de l'office de tourisme, nous liste tout ce qui est possible de faire dont notamment des croisières pour profiter de la nature luxuriante. Canoë, big paddle, pédalo... Ecoutez Eddy, il va tout vous dire !

Le patrimoine de l'étape - L'hôtel de ville

L'intérieur de l'hôtel de ville © Radio France - Thomas Etcheberry

Labellisé "Patrimoine d'intérêt régional", l'hôtel est un véritable témoin de "l'âge d'or" de la ville au XIXème siècle. Avec son mélange de pierre meulières et de briqueterie de la région, c'est un édifice impressionnant, remarque même. Eddy vous en raconte l'histoire :

Eddy, de l'office du tourisme © Radio France - Thomas Etcheberry

La gastronome de l'étape - Au bon coin

Chez Martine ! © Radio France - Thomas Etcheberry

Convivialité est le mot clé "Au bon coin - Chez Martine". Bagout, humour, anecdote improbable... On s'y sent vraiment bien chez Martine. Au menu du jour : Andouillette de canard et frites maison ! Tout est fait maison d'ailleurs chez Martine et elle y tient, même si ça lui coûte ! Ecoutez sa folle anecdote :

Martine ! Vous voyez même un petit bout de Thomas Etcheberry en regardant bien ! © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan du jour - Jean Michel Fauvet, artiste peintre

Jean Michel Fauvet, artiste peintre, dans la « galerie soleil » de la Ferté © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est au coeur de la Galerie Soleil (un espace ouvert pour exposer les nombreux artistes fertois) que nous retrouvons notre peintre du jour Jean Michel Fauvet.

Mosaïque, relief, carrière : c'est un véritable portrait de notre peintre que dresse Thomas Etcheberry :

Voilà pour notre étape du jour ! Plutôt sympa, non ? Allez, à demain !

