Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : La Petite Ceinture

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Sixième étape de notre périple : La Petite Ceinture. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue à La Petite Ceinture. Ancienne ligne de chemin de fer de 32km sur laquelle la nature a reprit ses droits, on y trouve aujourd'hui des sentiers de balade, voire même des lieux de vie. Toujours propriété de la SNCF, certains ne désespèrent pas de la revoir en activité complète un jour.

L'incontournable du jour - Le Hasard Ludique

Vincent Merlet, fondateur du Hasard Ludique © Radio France - Quentin Lhuissier

Lancé en 2017, suite à un appel à projets de la mairie de Paris en 2012, le Hasard Ludique, dans le XVIIIème arrondissement de Paris se définit comme un "tiers lieu culturel [...] salle de spectacle, bar-restaurant, atelier et un immense espace extérieur" selon l'un de ses fondateurs, Vincent Merlet. Rajoutez à cela de la pétanque et vous avez de quoi passer un très bel été.

Ancienne gare de la petite ceinture et avec 2000m² d'anciens rails à exploiter, le Hasard Ludique est un des rendez-vous incontournable si votre été se passe à Paris !

L'incontournable du jour à la Petite Ceinture Copier

Le Patrimoine de l'étape - La Petite Ceinture, elle même

Le patrimoine de l'étape - Jean Emmanuel Terrier © Radio France - Quentin Lhuissier

Après 17 ans de création sous l'impulsion de Napoléon III, la Petite Ceinture va devenir, le premier chemin de fer urbain, un vrai ancêtre de notre métro actuel. C'est donc un véritable lieu patrimonial, sur laquelle la nature a reprit ses droits, qu'ils vous est proposé de visiter.

Le HL prend son envol - ©Eetu Ahanen

Plusieurs secteurs sont ouverts au public, comme montré par l'Association de Sauvegarde de la Petite Ceinture sur son site internet. Jean Emmanuel Terrier, le président de l'association, vous présente l'histoire du lieu au micro de Quentin Lhuissier :

Le patrimoine de l'étape - Association de Sauvegarde de la Petite Ceinture Copier

La gastronomie de l'étape - Le restaurant du Hasard Ludique

Victor Lenorman, le gastronome du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Ce qu'on n'aime par dessus tout avec ce rendez-vous du Tour d'Île-de-France en 45 étapes, ce sont les rencontres que nous vous faisons vivre. Ils sont tous passionnés par leurs villes, leurs quartiers, leurs métiers. C'est encore le cas avec Victor Lenorman, le chef du restaurant du Hasard Ludique.

Vous ne nous croyez pas ? Ecoutez son interview juste ici ! (Avec en bonus, sa recette de salade thaï avec un tataki de thon.)

La gastronomie de l'étape Copier

L'artisanat de l'étape - La Recyclerie

L'artisanat du jour - La Recylclerie © Radio France - Quentin Lhuissier

"Bienvenue à la Recyclerie ! Un tiers lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité. Ici on mange, on partage, on bricole... de manière intelligente et responsable !" Voilà comment se définit la Recyclerie sur son site internet.

Cet été, l'expérimentation continue avec, notamment : un parcours de déambulation accompagné d'un parcours sonore, des ateliers de sensibilisation voire même un festival de cinéma. Marion Bocahut, vous présente toutes les activités prévues :

L'artisanat de l'étape Copier

Voilà pour les rencontres du jour. Le Maire du XVIIIème arrondissement nous a également dit quelques mots dans la première séquence de l'émission mais, faute d'une liaison téléphonique correcte lors de l'interview, nous ne pouvons pas vous proposer la ré-écoute de ce rendez-vous. A demain, pour ré-inventer notre été, ensemble.

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.