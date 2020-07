Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : La Roche-Guyon

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com. Dixième étape : La Roche-Guyon

Bienvenue donc à La Roche-Guyon, unique entrée francilienne dans les "Plus beaux villages de France", petit en termes de superficie et de population mais grand par sa richesse patrimoniale et historique. Il a été le cadre de plusieurs tournages dont Les Visiteurs 2 : Les couloirs du temps.

L'incontournable de l'étape - Le Château

Les marches du château de La Roche-Guyon © Radio France - Quentin Lhuissier

Avec sa vue imprenable sur La Roche-Guyon, le château de la commune est l'incontournable de cette étape. Une étape de contraste d'ailleurs puisque qu'on y évolue entre une partie troglodytique (comme la photo ci-dessus) et le faste du château en lui même.

Riche d'histoires dans l'Histoire, le château est prisé par les touristes qui se réapproprient ce monument depuis la fin du confinement. Pour en savoir plus, écoutez Marie-Laure Atger, la directrice du château, au micro de Quentin Lhuissier.

Marie-Laure Atger, la directrice du Château de La Roche-Guyon © Radio France - Quentin Lhuissier

Le patrimoine de l'étape - Les jardins du château

Vicnent Morin, chef jardinier © Radio France - Quentin Lhuissier

Deuxième plus grand jardin potager fruitier (derrière celui de Versailles), le but est clair pour Vicent Morin, le chef jardinier : "Garder le réservoir de biodiversité [...]en laissant la nature reprendre ses droits".

Et comme d'habitude, là où Quentin Lhuissier passe, la nourriture... passe aussi. Le voilà se mettant à goûter groseilles et casseille, un hybride entre cassis et de groseilles. La magie de ce jardin est aussi là...

Bienvenue au jardin ! © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronomie et l'artisan du jour - Fabien Paul Faisy

Fabien Paul Faisy © Radio France - Quentin Lhuissier

Deux en un pour Quentin Lhuissier avec notre invité. Fabien Paul Faissy, brasseur de bières le jour, ferronnier la nuit, à moins que ça ne soit l'inverse...

Gastronomie d'abord avec la Grotte à bières. En spécialité du jour, notre chef vous propose une burrata truffée servie avec une bière de sa composition (à consommer avec modération). Drôle d'endroit pour un bar/restaurant, un site troglodytique, les saveurs se marient avec la pierre à portée de main.

Voilà ce que ce chanceux de Quentin Lhuissier a dégusté à la Grotte à bières. Avec modération, bien sûr ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Place à l'artisanat maintenant avec le second visage de notre invité, on le retrouve ferronnier ! Et voilà comme il décrit son lieu de travail : "c'est charmant, pas droit, un peu tordu. C'est un peu comme moi, ça me va". Après avoir rencontrer son épouse à La Roche-Guyon, il s'y installe. Et il en parle bien de sa ville. Au micro de Quentin Lhuissier, il nous parle de son activité et de son coup de coeur pour La Roche-Guyon.

Les instruments de notre ferronnier © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous quittons La Roche-Guyon avec des sons et des couleurs pleins la tête. A la semaine prochaine !

