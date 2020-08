Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Le Bourget

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui au Bourget. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

L'élu de l'étape - Jean-Baptiste Borsali, maire

Jean-Baptiste Borsali © Radio France - Quentin Lhuissier

Tout nouveau maire du Bourget, il ne cache pas sa fierté d'être maire du Bourget sur cette "terre marquée par l'aviation, bientôt une terre olympique". Que ce soit pour les bourgetins ou les touristes, il y'a de quoi faire au Bourget !

Jean-Baptiste Borsali nous présente sa ville et nous raconte l'histoire de l'hôtel de ville, fermé pour travaux :

L'incontournable de l'étape - Musée de l'air et de l'espace

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine © Radio France - Quentin Lhuissier

Et forcément, quand on parle du Bourget, on parle d'aviation. Et pour parler d'aviation autant aller au cœur du sujet : le musée de l'air et de l'espace. Toute l'histoire de l'aviation civile et militaire est présente dans ce musée, véritable témoin du temps et des avancées technologiques.

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, directrice, nous en dit plus sur ce magnifique endroit !

Le patrimoine de l'étape - Le(s) Concorde(s)

A l'intérieur du Concorde © Radio France - Quentin Lhuissier

Deux Concordes réunis dans un même endroit. Un privilège exceptionnel, surtout qu'il est possible de les visiter ! Du prototype à celui qui a vraiment volé avec des passagers... C'est une vraie, grande partie de l'histoire de l'aviation qui nous est accessible au musée du Bourget. Et c'est un plaisir d'entendre Marie Laure Griffaton en parler avec tant de passion :

Marie Laure Griffaton, conservatrice © Radio France - Quentin Lhuissier

L’intérieur du cockpit © Radio France - Quentin Lhuissier

La petite cabine du Concorde © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronome de l'étape - L'Hélice

Notre hôte du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Redescendons un peu sur Terre ! Même si au final, on n'est jamais loin de l'aviation ! Devant nous, sur la terrasse du restaurant : les deux maquette Ariane à l'échelle 1 et le Boeing 747, rien que ça ! On en oublierait presque qu'on peut y restaurer (après 3h30 de visite, c'est quand même bien !).

La proposition du jour : une salade César revisitée !

Et une salade César, une ! © Radio France - Quentin Lhuissier

D'ailleurs, l'Hélice vous donne rendez-vous sur le tarmac les 29 et 30 août pour y passer une soirée cinéma !

L'artisan du jour - Agathe Riquier, restauratrice d'avion

L'artisan du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Le rendez-vous était déjà passionnant mais là... nous venons à la rencontre d'une restauratrice d'avions ! Agathe Riquier a une mission : entretenir tout ce qui est exposé dans le musée ! De l'avion au plus "simple" objets d'arts, d'un matériaux à un autre, c'est une véritable expertise qu'elle nous explique au micro de Quentin Lhuissier.

Voilà pour cette étape qui nous laisse rêveur. A demain, si vous le voulez bien !

