Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Lumigny

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Lumigny. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Lumigny. Cette commune de Seine-et-Marne, à 50 km à l'est de Paris, regroupe plus de 1500 habitants.

L'élu de l'étape - Guy Mingot, adjoint à la mairie de Lumigny

Guy Mingot, adjoint à la mairie de Lumigny © Radio France - Thomas Etcheberry

Tranquillité, félins, singes, cueillette... c'est un bon résumé de ce qu'on peut trouver à Lumigny. Ecoutez Guy Mingot, le 1er adjoint de la mairie de Lumigny vous parler de cette charmante commune, de ses atouts et de son attractivité.

L'élu de l'étape Copier

L'incontournable de l'étape - Les parcs zoologique de Lumigny

Une lionne au parc des félins © Radio France - Thomas Etcheberry

Intéressons-nous maintenant aux Parcs Zoologique de Lumigny. L'un est consacré aux félins, l'autre aux singes. Première étape chez les lions.

Une lionne du Parc ! © Radio France - Thomas Etcheberry

2 ha sont consacrés à ces félins, favorisant la conservation et donc la reproduction de ceux-ci. Il en resterait moins de 25000 dans la nature. Il y a donc une urgence à s'attarder sur le lion et sa conservation. Tout est fait ici pour la favoriser. Ecouter les précisions de Sébastien Verdin, responsable pédagogique aux parcs zoologiques de Lumigny.

L'incontournable de l'étape, 1ére partie Copier

Un singe ! © Radio France - Thomas Etcheberry

Direction maintenant la Terre des Singes. Une très grand partie des 230 animaux de cette partie du parc évolue en totale liberté. En plus des singes vous verrez également 2 volières abritant perroquets et autres oiseaux extraordinaire. Toujours avec Sébastien Verdin, il nous explique les rendez-vous à venir des Parcs Zoologique de Lumigny.

L'incontournable de l'étape, 2nde partie Copier

Le gastronome de l'étape - La brasserie Rabourdin

Sebastien Candellier, responsable d’exploitation de la brasserie Rabourdin © Radio France - Thomas Etcheberry

Petite pause fraîcheur pour Thomas Etcheberry dans un ancien bâtiment agricole devenu brasserie. Perpétuant l'activité du lieux, la brasserie Rabourdin se trouve juste à côté de Lumigny, à Courpalay. Dégustation, visite guidée et portes-ouvertes, Sébastien Chandellier, le responsable de l'exploitation de la brasserie vous en dit plus.

Le gastronome de l'étape Copier

L’ancien silo à grains qui abrite la Brasserie Rabourdin © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan de l'étape - La cueillette du Plessis

Le champ de la cueillette du Plessis © Radio France - Thomas Etcheberry

En ces temps où nous plébiscitons de plus en plus les circuits courts et les produits frais, voilà une bonne idée ! A la Cueillette du Plessis, le principe est simple : vous cueillez vous-même ce que vous voulez manger ! Fruits et légumes de saison, bio et locaux, sont répartis dans 25 hectares. 40 variétés de tomates, notamment, vous y attendent.

L'artisan du jour Copier

Voilà pour Lumigny ! A demain les amis :)

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.

VisitParisRegion.com, notre partenaire - VisitParisRegion.Com