Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Mantes-la-Jolie

Le Tour d'Île-de-France débute ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Corentine Feltz vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Deuxième étape de notre tour : Mantes-la-Jolie. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegions.com.

Bienvenue à Mantes-la-Jolie, au nord du département des Yvelines. Traversée par la Seine et dotée d'autant de lacs que d'îles, son maire présente Mantes-la-Jolie comme une "ville historique, verte et moderne".

L'élu de l’étape - Raphaël Cognet, le Maire de Mantes-La-Jolie

Mantes-la-Jolie regorge de trésors : La Collégiale (une cathédrale construite en même temps que Notre-Dame-de-Paris qui lui ressemble, en plus petite) pour le côté patrimoniale, les bords de Seine (avec ses îles et sa ferme pédagogique) pour le côté naturel et un centre commerçant qui, comme tout le secteur, a souffert de la période de confinement que nous avons traversé.

Nous retrouvons le Maire, Raphaël Cognet, devant l'Hôtel de Ville, fier que sa commune figure dans le Tour d'Île-de-France de France Bleu : "Les Mantais sont très accueillants, vous allez passer une belle journée. [...] Ça me fait plaisir de vous accueillir."

Mantes-la-Jolie : L'élu de l'étape Copier

L'incontournable de l'étape - Les mini-croisières de l'été

Voici de quoi apporter un peu de fraicheur et de beauté à votre étape. La ville vous propose des mini-croisières d'1h30 accueillant douze personnes. "Dès qu'on sort de la ville c'est la campagne, on a un parc naturel ornithologique" nous confirme Albane Foray-jeammot, conseillère municipale déléguée spéciale à la Culture et au Patrimoine.

Mantes-la-Jolie : L'incontournable de l'étape Copier

L'occasion aussi de remonter le temps au fil de l'eau et de revenir sur la construction de la commune, l'importance de la ville et du commerce au Moyen-Âge. Une magnifique opportunité pour observer la nature. Les inscriptions pour les croisières des 5 et 10 Août peuvent se faire en ligne sur le site de Mantes-la-Jolie.

L'histoire de l'étape - Henri IV y a gouverné la France

Henri IV s'est donc installé à Mantes-la-Jolie pour gouverner la France entre 1590 et 1593. Divers raisons font qu'il a choisi cette ville, l'une d'entre elle la proximité avec... sa maîtresse ! Gabrielle d'Estrées.

Aujourd'hui, il reste peu de traces de son séjour à Mantes-la-Jolie si ce n'est dans les archives de la Société d'Histoire de Mantes-la-Jolie que Michel Sevin représentait au micro France Bleu de Quentin Lhuissier.

Mantes-la-Jolie : L'histoire de l'étape Copier

La Gastronomie de l'étape - Frédéric Bouchard du restaurant Carte Sur Table

C'est avec franchise que Frédéric Bouchard du restaurant Carte sur Table parle de l'après-Covid à Quentin Lhuissier. "D'un jour à l'autre ça change [...] On est dans la même situation que tout le monde." La Covid, la météo, autant d’éléments qui sont venus plus que compliquer le quotidien de tous les restaurateurs de France.

En tout cas, un de ses plats est prisé par les quelques clients qui s'installent dans son établissement : une souris d'agneau... Imaginez plutôt : plongée longtemps dans un bouillon de thym et de miel servie avec des pomme de terre grenaille ou encore des haricots vert. Ça donne faim, hein ?

En bonus : une auditrice est venue nous voir ! N'hésitez pas, on adore ça !

Mantes-la-Jolie : La gastronomie de l'étape Copier

L'artisan d'art de l'étape - Lin Wenjie, artiste chinoise en résidence à Mantes-la-Jolie

Elle peint essentiellement, à l'acrylique, des scène de la vie de tous les jours. Et ce qu'elle voit autour d'elle est une source d'inspiration quotidienne. "Il y'a un mélange de culture, ca m'a beaucoup inspiré, il y'a un public de tous les âges"

Son inspiration elle le tire principalement de ce qu'elle voit, alors, elle prend son appareil photo, prends des notes en détaillant le plus possible la scène. Peut-être que sa rencontre avec Quentin Lhuissier lui inspirera une toile !

Mantes-la-Jolie : L'artiste de l'étape Copier

Nous laissons la Seine, le centre commerçant et Henri IV derrière nous... Demain, une autre étape, une autre ville, de nouveaux acteurs. Bref, un autre rendez-vous, avec vous.

