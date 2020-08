Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Meaux

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Meaux. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Meaux ! Ville la plus peuplée de Seinte-et-Marne avec ses (presque) 55.000 meldois, elle se situe à 41 kilomètres à l'est de Paris.

L'élu de l'étape - Jérôme Tisserand, maire adjoint à la culture, au patrimoine et aux animations culturelles et festives

Jérôme Tisserand, maire adjoint © Radio France - Thomas Etcheberry

Les atouts d'une ville de province aux portes de Paris : voilà comment on peut résumer Meaux selon notre élu du jour. Parmi les incontournables et le patrimoine de Meaux : le musée de la Grande Guerre, la Cathédrale, un théâtre, des jardins,... Il y'a des tas de choses à faire à Meaux et Jérôme Tisserand nous l'explique au micro de Thomas Etcheberry.

L'incontournable de l'étape - Le Musée de la Grande Guerre

Le musée de la Grande Guerre © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est un des incontournable de l'étape et pour cause : "c'est le plus grand musée d'Europe dédié à la première Guerre Mondiale". Voilà qui a l'intérêt de bien situer ce musée et son importance pour la transmission de la mémoire de la Grande Guerre et en racontant l'Histoire, on en vient forcément à parler de la petite histoire, celle que nous affectionnons tout particulièrement depuis le début de ce rendez-vous estival.

"On essaie d'être des passeurs de mémoire pour le public" nous dit Marie Jeanne Marsault, médiatrice culturelle du musée de la Grande Guerre :

Marie Jeanne Marsault devant l'un des Taxis de la Marne © Radio France - Thomas Etcheberry

Le patrimoine de l'étape - La cathédrale Saint-Etienne

La cathédrale saint Étienne de Meaux © Radio France - Thomas Etcheberry

Encore une petite sœur à Notre-Dame de Paris ! Il y a des similitudes évidentes, voire même des constructions identiques nous dit le curé Thierry Leroy, entre les deux édifices. Véritable lieu de pèlerinage (et de culte), la Cathédrale est devenue un lieu incontournable de Meaux : "ce qui est extraordinaire c'est de voir des gens, croyant, pas croyant, qui viennent".

Le curé Thierry Leroy nous en dit plus sur la construction de la cathédrale au micro France Bleu de Thomas Etcheberry :

Le curé Thierry Leroy dans la Cathédrale de Meaux © Radio France - Thomas Etcheberry

Le gastronome de l'étape - Le Saint-Etienne

Le chef du restaurant, Romain Habouzit © Radio France - Thomas Etcheberry

Pour son dernier jour, on ne va rien dire pour une fois ! Thomas Etcheberry nous emmène au Saint-Etienne, un restaurant au pied de la cathédrale de Meaux. Et ce n'est pas n'importe quel restaurant. Bénéficiant de commentaires plus que valorisant sur un célèbre site de notations, il répond aux garanties du label Eurotoque : "une association de chef de cuisine désireux de garantir aux consommateurs une alimentation saine, de défendre l'héritage culinaire de notre pays et s'engager à valoriser notre terroir et nos produits régionaux".

L'engagement de notre restaurateur du jour, son amour pour Meaux et son plat phare de l'été, c'est par ici :

L'artisan de l'étape - Joseph Dhondt, artisan fromager

Aurelie et Joseph Dhondt avec son brie de Meaux © Radio France - Thomas Etcheberry

Si notre invité du jour vous est familier, c'est normal ! Nous l'avions rencontré à Coulommiers pour qu'il nous parle du... coulommiers. Et bien le voici aussi à Meaux pour nous parler... du brie de Meaux, y'a pas plus logique ! Et là aussi, c'est une véritable leçon sur ce qu'est un vrai, bon, brie de Meaux, à l'approche du 40ème anniversaire de l'appellation :

Et voilà pour la dernière de Thomas Etcheberry. Dès Lundi, Quentin Lhuissier est de retour pour la dernière ligne droite du Tour d'Île-de-France en 45 étapes !

