Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Melun (et alentours)

Bienvenue donc à Melun. Cette ville de Seine-et-Marne est le refuge de plus de 40.000 Melunais et Melunaises.

L'officiel de l'étape - Audrey Raquillet, directrice adjointe à l’office de tourisme de Melun Val de Seine

Audrey Raquillet, directrice adjointe à l’office de tourisme de Melun Val de Seine © Radio France - Thomas Etcheberry

Pourquoi penser à Melun pour ses vacances ? La réponse est simple selon Audrey Raquillet, le directrice adjointe à l'office du tourisme : le cachet d'une ancienne ville royale, son bord de Seine, monuments classés, ville prompt à flâner.... Il y en a des choses à faire à Melun malgré les croyances populaire et c'est Audrey qui nous le dit au micro de Thomas Etcheberry :

L'incontournable de l'étape - Le musée de la gendarmerie nationale

L'adjudant chef Jonathan Platarets, chargé des collections au musée de la gendarmerie nationale à Melun. © Radio France - Thomas Etcheberry

Implanté en 1946, ce musée n'en était pas forcément un au départ... C'est au fur et à mesure que la collection s'est enrichie que cette "simple salle de tradition et d'honneur" est devenue un véritable musée implantée à Melun.

Actuellement à l'honneur : "Les gendarmes qui crèvent l'écran - De Cruchot à Marlot". Véritable ode à la gendarmerie à l'écran, c'est aussi l'occasion pour les spectateurs de redécouvrir des héros oubliés ou de se rappeler de beaux souvenirs d'enfance. Bien sûr, Louis de Funés, en la personne de Cruchot est plus que représenté, mais il y'a aussi le Capitaine Malreau (dont les audiences sont des succès à chaque fois).

Une date à retenir : la conférence "Un village Français, la gendarmerie pendant l’occupation dans la fiction" qui s'appuiera sur la série historique de France 3 pour revenir sur le rôle de la gendarmerie pendant la période de l'occupation en France. Elle aura lieu le 5 décembre à 14h. (France Bleu Paris vous propose de redécouvrir le quotidien des Parisiens sous l'occupation avec Saga 40.)

Le patrimoine de l'étape - Un brasserie troglodyte

Lionel Turpin et Alex Soriano, de la brasserie troglodyte « La Brasserie des Grottes » © Radio France - Thomas Etcheberry

12 degrés. Toute l'année. Voilà qui nous fait rêver entre 2 vagues de températures caniculaires. Pour ça il faudra vous rendre à La Brasserie des Grottes à Boissise-La-Betrand, une brasserie troglodyte. Si la fabrication est à consommer avec modération, le lieu lui est à ne pas manquer. Et justement des visites sont prévues prochainement.

Lionel et Alex vous expliquent l'origine du projet et les différents types de bières que vous pourrez y déguster.

Le gastronome de l'étape - Le Bistro de la Grande Maison

La terrasse du Bistro de la Grande Maison au Mée-Sur-Seine © Radio France - Thomas Etcheberry

Il vient de se désaltérer et maintenant, il se met à table... Oublierait-il, ce Thomas Etcheberry, qu'il a une émission à présenter ? Bon d'accord, c'est la jalousie qui parle, mais ce n'est pas juste... Le voilà devant un ragoût de girolles à l’œuf parfait et ses petits croûtons...

Ragoût de girolles à l’œuf parfait et ses petits croûtons © Radio France - Thomas Etcheberry

Un oeuf parfait, vous connaissez ? Eddy Creuzé, le chef du restaurant vous explique :

Ça a l'air succulent !

Eddy Creuzé, chef du bistro de la Grande Maison au Mée sur Seine (dans sa cuisine) © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan du jour - Caves de la Côte d’Or à Melun

Caves de la Côte d’Or à Melun © Radio France - Thomas Etcheberry

Oui donc clairement Thomas fait ses courses en fait... Le voilà dans les Caves de la Côte d'Or à Melun ! Dégustations, cours d’œnologie, stockage... C'est un univers très particulier et accueillant que nous présente Thomas Etcheberry avec son invité Fabrice Vicat. Vous pourrez même découvrir les conseils de notre spécialiste :

Fabrice Vicat, des caves de la Côte d’Or à Melun. © Radio France - Thomas Etcheberry

Le hasard de nos rencontres nous a amené à parler de bières et de vin aujourd'hui. Bien que nous mettons en avant les personnalités et les lieux insolites plus que les produits, France Bleu Paris rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération.

