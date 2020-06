Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Montmartre

Le Tour d'Île-de-France débute ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Corentine Feltz vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Pour le premier jour, direction Montmartre. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegions.com.

Bienvenue donc à Montmartre pour cette première étape du Tour d'Île-de-France en 45 étapes. Haut lieu touristique, culturel et religieux du 18ème arrondissement, Montmartre est un des quartiers les plus connus de Paris. Ce véritable décor de carte postale était, avant 1860, une ville à part entière. Montmartre attirerait tous les ans plus de 10 Millions de touristes.

L'officiel de l'étape - Alain Coquard, le président de la République de Montmartre

Montmartre est un village mais aussi une république. Avec ses gardiens. Celui du moment, c'est Alain Coquard. Il est Président de la République... de Montmartre. Fondée dans les années 20, la République de Montmartre a pour but, à son origine, de protéger le quartier de Paris des tendances excessives du modernisme.

Au pied de la Basilique du Sacré-Coeur, Quentin Lhuissier est avec l'élu de l'étape : Alain Coquard.

L'incontournable de l'étape - Karine Ringot, bloggeuse

Pas besoin d'être sous les étoiles pour que l'amour brille ! Ça marche aussi en se baladant dans les rues pavés de Montmartre. Quentin Lhuissier y a retrouvé une blogueuse pour qui "tout est beau" à Montmartre. Karine Ringot, du blog Montmartre-addict, est claire : "On n'habite pas Paris, on habite Montmartre, très clairement".

Avec une dose de chauvinisme agréable, nous partons en exploration des moulins de Montmartre. Il y'en a eu jusque 15 à une époque et ils étaient utilisés pour tout produire : farine, matière première pour de la porcelaine ou encore... de la matière première pour parfums, des fleurs !

L'Histoire de l'étape - Saskia Ooms dans les jardins du Musée de Montmartre

Avant d'être un musée, le lieu était le repère de beaucoup d'ateliers d'artistes. Charmé par les jardins, Auguste Renoir, s'y est installé.

Avec Saskia Ooms, responsable de la conservation au Musée de Montmartre, Quentin Lhuissier vous fait découvrir les petits et grandes histoires de Montmartre et des artistes qui l'ont fréquentés.

Si aujourd'hui, il faut porter un masque pour accéder au musée, un sens de visite est indiqué pour le jardin duquel vous pourrez profiter.

La gastronomie de l'étape - Thomas, le chef de la Mère Catherine

Petit point gastronomique avec cet arrêt au restaurant "La Mère Catherine". Thomas, le chef de la maison, nous accueille dans sa cuisine au milieu de saumon gravlax et autres nouveaux plats.

La cuisine de l'établissement, jusque-là tournée vers une clientèle de tourisme, a dû s'adapter, comme tout le secteur, à une nouvelle donne. La carte se recentre donc sur une cuisine pour les locaux. Au micro de Quentin Lhuissier, Thomas vous explique tout !

L'artisan de l'étape - Hyppolite Romain, peintre, illustrateur et écrivain de Montmartre

Montmartre et les artistes, une grande histoire d'amour... Vous le savez maintenant, Renoir y a fait étape. Picasso aussi... Et puis il y'a ces caricaturistes, ces peintres, qui s'installent dans les rues de Montmartre. Mais pourquoi ce lieu a-t-il attiré les plus grands artistes ? La réponse est simple pour Hyppolite Romain, "C'était la pampa ici, y'avait des baraques en planches dégueulasses [...] Quelque part, c'était la zone".

La visite de Montmartre s'achève ici. Nous laissons derrière nous la basilique, les rues pavés, les fleurs et les portes colorées. Demain, une nouvelle destination, de nouvelles recontres, de nouvelles histoires.

