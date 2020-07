Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Moret-Loing-et-Orvanne

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à . Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Moret-Loing-et-Orvanne, comme nouvelle depuis le 1er Janvier 2017. Elle se situe en Seine-et-Marne et compte un peu plus de 12.000 habitants.

L'élu de l'étape - Patrick Septiers, président du département de Seine et Marne, et président de la communauté de communes Moret Seine et Loing.

Patrick Septiers © Radio France - Thomas Etcheberry

Classé comme l'un des "plus beaux détours de France", on comprend vite pourquoi en y arrivant. Nichée en pleine nature, la commune a tout à vous offrir : histoire, patrimoine, production locale... Laissons Patrick Septiers vous présenter la communauté nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne.

L'élu de l'étape Copier

L'incontournable du jour - Balade en canoë

Les bords du Loing © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est la bonne idée de l'été en ces chaleurs caniculaires : du canoë en famille sur les bords du Loing. De 6 à 84 ans (voire plus !), tout le monde peut y participer à conditions de savoir nager. Voilà comment (re)découvrir cette commune puisque certains paysages ne sont visibles que par l'eau. Balade tranquille en général avec un prix compris entre 38 et 58 euros.... Voici plus d'explications avec Pierre Vemclef d’Apikopa au micro France Bleu Paris de Thomas Etcheberry :

L'incontournable de l'étape Copier

Pierre Vemclef d’Apikopa, sur le quai des laveuses à Moret © Radio France - Thomas Etcheberry

Le patrimoine de l'étape - Le Donjon de Moret sur Loing, d'hier à demain

Vue imprenable sur le Donjon et son jardin avec son propriétaire, Bruno Truchon-Bartes © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà un lieu qui a fait partie de l'Histoire. Ces lieux, que l'on a plaisir à vous raconter depuis le début de notre Tour d'Île-de-France, sont de véritables témoins de notre passé. Aujourd'hui, avec ce donjon, nous marchons dans les pas de D'Artagnan et des mousquetaires mais aussi... de Norman fais des vidéos ! Le youtubeur français est en effet venu tourner une de ses vidéos ici, au donjon.

Une véritable reconversion tournée vers l'avenir sans toutefois en oublié un passé historique fort. Voici l'histoire dans l'Histoire du jour avec le propriétaire actuel : Bruno Truchon-Bartes.

Le patrimoine de l'étape Copier

Les gastronomes du jour - La Palette

Les propriétaires du restaurant La Palette, Thomas et Stephanie Passot © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà... Thomas Etcheberry est arrivé au même statut que Quentin Lhuissier : il nous énerve ! Vous ne me croyez pas ? Ok ! Voilà ce qu'il a mangé ce midi :

Le dessert : Figue rôtie palet breton mendiant pistache glace vanille jus réduit © Radio France - Thomas Etcheberry

Il nous dira même en rentrant à la radio : "c'était bon" ! Mais en a-t-il ramené pour ses collègues ? Non ! Une honte ! Pas grave, on fera sans même si cette recette de figue rôtie nous fait saliver rien qu'en regardant la photo.

C'est tout le but de ce rendez-vous de l'été : vous faire découvrir des endroits, des lieux, des histoires, que nous ne pourrions pas connaître autrement que sur place. Le but également est de vous faire rencontrer les passionnés que l'on trouve un peu partout en Île-de-France. Aujourd'hui, Thomas et Stéphanie du restaurant La Palette :

Les gastronomes du jour Copier

L'artisan du jour - Les Terres d'Hélène

Hélène Maréchal dans son atelier et boutique de poterie, « la Terre d’Helene ». © Radio France - Thomas Etcheberry

Voici une autre activité plutôt sympa à envisager pour l'été : fabriquer ses propres poteries ! 3h dans un atelier guidé par Hélène et vous pourrez "sortir" 3 à 4 pièces !

De la formation à la vision "sensuelle" probablement erronée (merci "Ghost") que nous avons de la poterie, Hélène Maréchal vous dit tout avec Thomas Etcheberry :

L'artisan du jour Copier

Et voilà pour notre étape du jour ! On se retrouve Lundi ? Nous, on sera là, en tout cas !

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.