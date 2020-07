Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Nanterre

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Corentine Feltz vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Troisième étape de notre tour : Nanterre. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Nanterre. Située à l'ouest de Paris, la commune est bien connue notamment pour son quartier de la Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe.

L'élue de l'étape - Zahra Boudjemaï, première adjointe à la Mairie de Nanterre

Ce qui devait arriver arriva ! Notre Quentin Lhuissier était bloqué dans les bouchons au moment de sa rencontre avec l'élue de l'étape ! Qu'à cela ne tienne, c'est Magued Rabia, l'animateur de France Bleu Paris Matin, qui le remplace et nous permet de découvrir Nanterre.

Ville de quasiment 100.00 habitants, Nanterre a des "paysages de montagne et de mer". Ca ne vient pas de nous, mais de Zahra Boudjemaï. Et elle a raison ! Nanterre offre une vue imprenable sur Paris dès que nous grimpons dans les étages de la ville.

Il fait bon vivre à Nanterre selon l'élue et il y fera bon vivre également cet été. La mairie n'oublie personnes entre "ceux qui partent, ceux qui partent peu et ceux qui ne partent pas du tout" et proposera beaucoup de choses cet été : balades contées ou urbaines, terrasses aménagées avec animation

L'incontournable de l'été - Les archives départementales

L'incontournable de l'étape - Nanterre © Radio France - Quentin Lhuissier

France Bleu Paris s'est promis de vous aider à ré-inventer votre été 2020. Et bien voilà une belle proposition : les archives départementales. Si on a l'impression qu'elles sont davantage adressées aux chercheurs et historiens, on se trompe ! C'est ouvert à tous les publics c'est gratuit !

Parmi les trésors des archives : des documents inédits sur la Tour Eiffel comme son accord de construction sur lequel on apprend, notamment, son prix de l'époque (bon... il faudra en fait lui rajouter 1 Millions de francs en plus)

L'Histoire de l'étape - Le collège royal de Nanterre

L'histoire de l'étape : Nanterre © Radio France - Quentin Lhuissier

L'histoire de Nanterre est riche selon notre invité Alain Bocquet de la société d'histoire de la ville. 2500 ans d'histoire dont on continue d'en découvrir les pages puisque des fouilles archéologique en cours et à venir, notamment là où se dressait avant le Collége Royal. Religieux et militaires s'y sont fait former. Construit par la mère de Louis XIV, l'édifice sera détruit à la révolution puis vendu.

Pour Alain Bocquet, en tout cas, "Nanterre s'explique par l'histoire des chemins"

La gastronomie de l'étape - Le restaurant Cabane

La gastronomie de l'étape : Nanterre © Radio France - Quentin Lhuissier

Une des spécialités du restaurant Cabane, c'est le poulpe ! Cuit pendant 7h et passé, au dernier moment sur la plancha, rajouter une créme d’herbe fraîches et un coulis de piquillos. Voilà pour le côté cuisine... Alléchant, non ?

Au restaurant Cabane, une règle fait foi : c'est la bonne humeur. La déco en est le témoin, notamment avec ces tables basses qui viennent tout droit.... de l'éducation nationale ! Toutes les explications du poulpe et des tables basses avec Jean-François et Anaïs Bury au micro de Quentin Lhuissier.

L'artisan de l'étape - Il a fait la maison la plus chère du monde !

L'artisan de l'étape - Nanterre © Radio France - Quentin Lhuissier

"L'essentiel du travail est fini à la main", voilà qui donne l'aperçu du travail au quotidien de Louis Joseph Lamboro. La pierre reste un matériau naturel, écologique, véritable témoin de la filière artisanale en France, de son extraction à sa taille.

Louis Joseph Lamboro a réalisé toutes les façades du Château de Louveciennes dans son atelier. Le prix ? Environ 270 Millions d'euros.

Voilà qui conclut notre étape à Nanterre. Demain, d'autres histoires, toutes aussi passionnantes, vous attendent.

