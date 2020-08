Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Pantin

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Pantin. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

L'officiel de l'étape - Olivier Meier, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme

Olivier Meier © Radio France - Quentin Lhuissier

Il y a du tourisme en Seine-Saint-Denis et Pantin, notre étape du jour, en est le parfait exemple ! Balades, festivals, activités culturelles, sportives, nautique, insolite... Toute une batterie d'événements est programmée pour cet été.

Olivier Meier, le directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme nous en dit plus sur le programme de fin d'été :

L'incontournable de l'étape - Sand Fabrik

L'intérieur du Sand Fabrik © Radio France - Quentin Lhuissier

Une plage de sable... à Pantin. On s'est inquiété pour la santé mentale de Quentin Lhuissier quand il en a parlé, mais non ! Il avait raison ! Bienvenue à Sand Fabrik un lieu unique pour revivre l'ambiance des vacances.

Résolument tourné vers les sports de plage et notamment le beach volley, Thibault nous explique la genèse du projet :

Thibault, de Sand Fabrik © Radio France - Quentin Lhuissier

Le patrimoine de l'étape - Centre National de la Danse

Le CND - Marc Domage

Bon, ce bâtiment à mal commencé... On y retrouvait toutes les administrations de Pantin, autant dire qu'on y venait pas forcément par plaisir... maintenant, c'est tout l'inverse puisqu'il est devenu le Centre National de la Danse. Mélange de béton et verre, cette construction a reçu le prix de l'Equerre d'argent après sa réhabilitation en 2004.

Christophe Susset, le secrétaire général, nous parle du batîment et de l'ambiance qui régne dans cet ancien centre administratif :

L'intérieur du CND © Radio France - Quentin Lhuissier

Christophe Susset © Radio France - Quentin Lhuissier

Le gastronome de l'étape - La guinguette des Grandes Serres

La terrasse © Radio France - Quentin Lhuissier

Pieds dans le sable, palmier, reggae, ambiance "chill" (comme disent les d'jeuns) : il est bien notre Quentin Lhuissier ! Et en plus il s'apprête à bien manger avec un accueil chaleureux. Bienvenue à la Guinguette des Grandes serres. Et le plat du jour que nous propose notre chef : un riz au lait !

Ecoutez cette ambiance qui sent bon l'été avec Quentin et Jean-Pierre, le patron !

Jean-Pierre © Radio France - Quentin Lhuissier

L'artisan de l'étape - Sébastien Randé, photographe

Notre artisan de l'étape (et son chat, si, si, regardez-bien !) © Radio France - Quentin Lhuissier

Pour une fois, je ne vais pas vous en dire trop sur notre invité et son métier. Sa passion est un réel plaisir à écouter, ses explications, précises et techniques aussi. Il s'appelle Sébastien Randé et travaille au studio Cui Cui à Pantin.

Vous saviez, vous, pourquoi on dit "le petit oiseau va sortir" quand on prend une photo ? Si la réponse est non, c'est que vous n'avez pas écouté le son 😉 !

Voilà qui conclut la semaine, à Lundi pour la dernière ligne droite de notre Tour d'île-de-France en 45 étapes !

