Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Paris "La cité des fleurs" - La dernière étape

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Paris. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Nous voilà donc à la fin du chapitre, la conclusion. Plus de 200 visages. 200 lieux. 200 histoires. 45 étapes qui s’achèvent aujourd'hui. Ce rendez-vous avait pour but de vous faire (re)découvrir votre région et ses trésors. Nous espérons y être arrivés. Merci à vous pour votre confiance. Avant de se dire au revoir, embarquons ensemble dans une dernière étape. Direction Paris, la cité des fleurs.

L'histoire de la Cité des fleurs

Jacky Libaud © Radio France - Quentin Lhuissier

La Cité des fleurs, cette voie quasi secrète, dans le 17ème à l'abri de la circulation. Une soixantaine de maisons complètement isolée à 400m du périphérique. Avec Jacky Libaud, guide naturaliste, revenons sur l'histoire de ce lieu et ça commence en 1847 : deux investisseurs achètent 2ha de terrain et construisent une allée centrale avec deux placettes arrondies.

Le reste, c'est Jacky Libaud qui vous le racontent : du cahier des charge précis à l'utilité des placettes arrondies, vous saurez tout !

Passons maintenant à l'histoire dans l'Histoire, toujours avec Jacky Libaud. Sur le 25 de la rue, une plaque :

La plaque du 25 © Radio France - Quentin Lhuissier

18 Mai 1944 : la Gestapo arrête des résistants du réseau Plutus dans cette maison. Assassiné ou encore déporté dans les camps de concentration, c'est une véritable tragédie qui va se jouer dans cette maison. Jacky Libaud, à nouveau, nous raconte l'histoire :

La gastronome de l'étape - L'envie du jour

Charlotte Gondor © Radio France - Quentin Lhuissier

Tous les jours, un menu différent ! C'est l'originalité de "L'envie du jour", chapeauté par Charlotte Gondor, 27 ans ! Au menu du soir : maquereau grillé au chalumeau, histoire de se rappeler les vacances, qui, avouons le, nous semblent déjà bien loin.

Les explications du jour avec notre jeune cheffe :

Le plat du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Les artisans de l'étape - La Fabrique D’Effets

Florence & Marine © Radio France - Quentin Lhuissier

Et pour notre dernier rendez-vous avec vous, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup ! Alors, hop, direction La Fabrique d'Effets, chez Florence et Marine, fleuristes. Et il n'y a pas que des roses ou orchidées, il y a aussi des fleurs champêtres de saison dont l'aneth ! Les fleurs en circuits courts en somme !

Allez, on passe à la composition d'un bouquet avec Marine, écoutez ses conseils :

Et voilà le résultat ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Et voilà ! C'est la fin de notre rendez-vous estivale ! Dès Lundi sur France Bleu, Quentin vous parlera des Circuits courts ! A très vite et merci de nous avoir suivi.

