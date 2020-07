Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Paris - "La Coulée verte"

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à "La Coulée Verte" dans le XIIème arrondissement de Paris. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à la Coulée verte de Paris, dans le XIIème arrondissement. Voie ferrée depuis les années 1860, elle est aujourd'hui un lieu de promenade incontournable qui s'étend sur 4,5 kilomètres.

L'élue de l'étape - Emmanuelle Pierre-Marie, maire du XIIème arrondissement

"Îlot de fraîcheur, absolument indispensable, notamment en cette période estivale". Faut-il en dire plus sur la coulée verte ? Elle traverse quasiment d'un bout à l'autre l'arrondissement, la coulée verte est la première promenade plantée sur une friche ferroviaire aménagée. Ecouter Madame la Maire vous présenter cet endroit propice au calme et à la détende au micro de Thomas Etcheberry :

L'incontournable de l'étape - Le Jardin de Reuilly

Mélange de nature et d’œuvres humaines, cette ancienne gare de triage s'est totalement ré-inventé pour devenir l'îlot que l'on connais aujourd'hui. S'il jure par sa forme arrondie par rapport au reste de la Coulée Verte (linéaire et droite), c'est au final sa diversité et les différents points de vue qui font son charme.

Un endroit idéal pour bronze et "chiller comme disent les jeunes" selon Thomas Etcheberry et on a tendance à le croire et ce n'est pas Jacky Libaud, conférencier naturaliste, qui va le contre-dire.

L'histoire de l'étape - La dramatique collision entre deux trains

26 Juillet 1891 : un train bondé, du retard, l'arrivée d'un autre train, un feu impressionnant, 50 morts et des blessées. Un fait divers qui a marqué jusqu'à l'internationale, la reine Victoria enverra ses condoléances.

Nous retrouvons Jacky Libaud pour cette anecdote ainsi que sur la transformation de cette voie ferrée en coulée verte.

Le gastronome de l'étape - Le restaurant Gamelle

Thomas Etcheberry sera-t-il tout aussi insupportable que Quentin Lhuissier qui mangeait des plats plus succulents les uns que les autres devant nos oreilles ébahies ? Laissons lui le bénéfice du doute ! Ce qui est sûr, c'est qu'il a choisi une belle adresse à vous présenter : le restaurant Gamelle !

Pour le plat du jour : Sauce Tonnato, accompagnée de ses tomates, du chef Baudouin Desveaux ! Suivez le guide :

L'artisan de l'étape - Cécile et Jeanne, créatrice de bijoux de fantaisie

"Rendre le quotidien plus beaux, plus joyeux" c'est l'idée derrière Cécile et Jeanne. Une histoire de famille, une philosophie derrière chacune des créations... Ici, on parle des matériaux comme d'acteurs, la conception est le scénario et le film est la vie du bijou.

C'est une véritable philosophie de vie que vous présente Jeanne, la créatrice de la marque.

Voilà pour notre nouvelle étape et la première de Thomas Etcheberry. Demain d'autres rendez-vous, une autre philosophie, une nouvelle destination.

