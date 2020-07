Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Pontoise

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Septième étape de notre périple : Pontoise. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Pontoise. A ne pas confondre avec Cergy-Pontoise, cette ville de la rive ouest de l'Oise abrite l'une des plus importantes cité judiciaire de France. En 2017, la ville accueillait un peu moins de 31.000 Pontoisiens.

L'élue de l'étape - Stéphanie Von Euw, maire fraîchement intronisée

Rendez-vous est donné à Quentin Lhuissier dans une roseraie adossée à la mairie, une image à laquelle on ne s'attends pas forcément à trouver ici : "Pontoise est souvent confondue avec l'agglomération de Cergy-Pontoise [...] qui n'a pas du tout la même image".

Ce qui marque quand on arrive à Pontoise, c'est son passé historique dont témoignent les remparts encore présent. Tout le centre-ville est marqué par ce passé historique, raison pour laquelle la ville est labellisée "Ville d'Art et d'Histoire".

L'incontournable de l'étape - Le Musée Camille Pissaro

A la fois source d'inspirations et foyer familial, la ville de Pontoise a été intimement liée à la vie et l'oeuvre du peintre Camille Pissaro. Pendant plus de 20 ans, il peindra plus de 300 peintures à Pontoise.

A Pontoise, le peintre retrouvera "un début d'industrie, des coteaux, des bords de l'Oise, des maraîchers, une vie quotidienne très diverse". Présentation du peintre et de son oeuvre avec Christophe Duvivier, Responsable des Musées de Pontoise.

L'Histoire de l'étape - Le Carré Patrimoine

Fondé au XIIIème siècle par Saint Louis en grand besoin d'un lieu pour juger les litiges entre les Pontoisiens et l'Eglise. Pas de procès en hérésie ou sorcellerie ici, mais des scènes du quotidien comme celle de ce "curé qui avait un petit peu abusé du vin de messe et qui avait raté le baptême d'un enfant en visant à côté, les parents se sont plaints".

Autres anecdotes avec notre invité Pauline Prevot, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine de Pontoise, au Carré Patrimoine

La gastronomie de l'étape - L'Or Q'Idée

Le visage de notre invitée, Naoëlle d'Hainaut, vous est peut-être familier ! Naoëlle a gagné Top Chef en 2013 et si l'émission a attiré dans son restaurant "par effet de curiosité, aujourd'hui on vient aussi plus pour ma cuisine et ca, ca me touche plus".

Notre chef du jour, en tout cas, vous propose cette entrée qui figure à sa carte : l'Aubergine en croûte de pain. Comment vous dire... C'est à tomber !

L'artisanat de l'étape - Diana Nguyen, vitrailliste

Dans les aléas du direct bien connus, il y a les chutes de l'animateur, l'invité qui ne répond pas ou alors le mauvais numéro de téléphone... Là on a eu le droit au réseau qui ne passe pas ! Merci à la vieille pierre qui bloque le signal ! Il nous en faudrait plus pour nous empêcher de faire connaissance avec notre artisan du jour : Diana Nguyen, vitrailliste. Autant vous dire qu'en Pontoise, "ville d'art et d'histoire", elle a trouvé l'endroit parfait !

C'est sur cette note de couleurs que nous quittons la surprenante Pontoise aujourd'hui. Demain, de nouvelles rencontres à vous faire partager dans le Tour d'Île-de-France en 45 étapes !

